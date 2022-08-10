«Мир ходит по краю». Россия запросила заседание СБ ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

На фоне обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными Россия запросила 11 августа заседание Совета Безопасности ООН, чтобы Украина не могла «скрыть преступления от широкой общественности». Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала ООН за блокировку миссии МАГАТЭ на станцию, назвав это решение безответственным. Также сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден может остановить обстрелы атомной станции со стороны ВСУ, просто позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Россия запросила проведение 11 августа заседания Совбеза ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщил РИА «Новости» и ТАСС источник в постпредстве РФ при всемирной организации.

«РФ запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — сказал источник.

Позднее информацию подтвердил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram.

«Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — написал он.

По информации ТАСС, Россия запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем брифинге.

«Мир ходит по краю»

Реакцию ООН и МАГАТЭ в ответ на обстрелы Запорожской АЭС прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Тот факт, что ООН не согласовала поездку главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС, по мнению дипломата, является «безответственным и влекущим ряд опасных последствий решением».

«Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, <…> должны понимать — мир ходит по краю. Это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками», — сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой». Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Позднее российский МИД заявил, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку Гросси на ЗАЭС, что позволило Киеву вновь атаковать станцию.

«Байден не звонит»

Сенатор Совфеда Алексей Пушков, в свою очередь, считает, что президент США Джо Байден может остановить обстрелы ЗАЭС, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По мнению Пушкова, американский лидер проявляет «поразительную безответственность» в этой ситуации.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем»,

— написал Пушков в Telegram, добавив, что обстрелы станции могут привести к катастрофе, которая затронет соседние страны, однако европейские лидеры не предпринимают мер для ее предотвращения.

«Европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — отметил сенатор.

Режим закрытого неба

9 августа дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), призвал установить бесполетную зону над украинскими АЭС и поставить Киеву системы ПВО.

«Мы вновь обращаемся к международному сообществу с призывом закрыть небо над АЭС Украины и предоставить системы ПВО», – сказал Зленко.

Неделей ранее с аналогичной просьбой выступал замглавы МИД Украины Николай Точицкий. К созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС также призвал глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

Комментируя заявление Зленко, Захарова предложила «начать с малого» и допустить делегацию МАГАТЭ на станцию.

«Может быть, начнем с малого, с того, что очевидно и логично, а не с вот этих фантазий, многие из которых приходят в голову Зеленского, такое впечатление, под действием ядовитых испарений?» — отметила она.

Вашингтон следит

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Москву вернуть Украине полный контроль над Запорожской и другими атомными станциями.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над этими объектами Украине», — сказала она.

Она добавила, что в США высоко ценят «приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях». Также она отметила, что США отслеживают ситуацию вокруг станции. «К счастью, мы не видим признаков повышенных или ненормальных уровней радиации», — сказала она.

План «Б» для мирных жителей вокруг ЗАЭС

Глава администрации города Энергодар Александр Волга сообщил, что у властей города есть план экстренной эвакуации на случай ЧП на атомной станции.

«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.

Запорожская АЭС в Энергодаре — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Российские военные контролируют ее с 28 февраля, однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы. С начала спецоперации ВС РФ на Украине ЗАЭС подверглась нескольким обстрелам со стороны ВСУ. В июле-августе обстрелы участились. В ходе последней атаки в ночь с 6 на 7 августа осколки снаряда и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока, отметили власти города.