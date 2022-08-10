Глава «Энергоатома» призвал ВСУ ударить по линиям электропередачи атомной электростанции

Глава украинского «Энергоатома» предупредил «Росатом», что если компания захочет подключить Запорожскую АЭС к российским энергосетям ВСУ нанесут удар по линиям электропередач станции. Также министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Москву немедленно передать Киеву все ядерные объекты на Украине. Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за украинских обстрелов Энергодара, где находится ЗАЭС.

Глава компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что Вооруженные силы Украины должны нанести артиллерийский удар по линиям электропередач Запорожской АЭС, если «Росатом» решит подключить станцию к российским сетям. Его слова передает «РБК Украина».

«Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — сказал Котин.

Глава «Энергоатома» объяснил, что для переключения мощностей АЭС на Крым нужно полностью «отрубить» станцию от украинской энергосистемы и перевести на подстанцию в Джанкое и Каховскую электростанцию.

По его словам, для этого понадобится отключить все подконтрольные России территории, поскольку «украинская и российская энергосистемы не совпадают по частоте» после подключения украинской к европейской энергосистеме.

Воззвание G7

Главы МИД стран Группы семи (G7, «Большая семерка») выпустили совместное заявление, обращенное к властям Российской Федерации.

Они призвали передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты Украины под контроль Киева.

«Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. РФ должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет»,

— передает ТАСС текст заявления.

Министры G7 также считают, что «украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления». Региону угрожает контроль России над Запорожской АЭС, утверждают главы МИД «Большой семерки».

В документе также указывается, что имеющиеся потенциальные риски и угрозы из-за боевых действий подрывают способность МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) контролировать мирную ядерную деятельность на Украине в целях обеспечения безопасности.

При этом министры G7 поддержали усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности ядерных объектов на Украине.

«Мы подчеркиваем необходимость содействия [отправке] миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для решения проблем ядерной безопасности <...> при полном уважении суверенитета Украины», — говорится в заявлении.

3 июня власти РФ и руководство секретариата МАГАТЭ полностью согласовали маршрут и график движения международной миссии агентства на Запорожскую АЭС. Директор Гросси планировал лично возглавить миссию. Однако поездка не состоялась.

9 августа МИД России заявил, что миссия МАГАТЭ в последний момент была «сорвана» департаментом безопасности секретариата ООН.

Обстрелы АЭС

Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции. По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это сделано «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями».

Перед этим ВСУ обстреляли территории сухого хранения отработанного ядерного топлива.

«Власти Энергодара оценивают данные действия крайне негативно, в случае повреждения инфраструктуры атомной станции последствия будут колоссальными. Произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и [в японской] Фукусиме», — сказал глава пророссийской администрации Энергодара Александр Волга.

Украинские военные применяли при обстреле реактивную систему залпового огня «Ураган». Был также поврежден пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа ВСУ также трижды обстреляли АЭС и Энергодар.

Запорожская АЭС в марте была взята под контроль российскими войсками. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку в южной части Запорожской области — переизбыток производимой электроэнергии.

В Энергодаре расположена одна из крупнейших в Европе атомных электростанций, производящая 25% всей украинской электроэнергии. На ЗАЭС шесть энергоблоков. Планируется наладить снабжение Крыма и Севастополя электричеством со станции.