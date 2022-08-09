«Один корейский плиточник заменяет двух российских». В Донецке ждут рабочих из КНДР

МИД Донецкой народной республики ведет переговоры об участии строителей из КНДР в восстановлении объектов ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. В ближайшее время в республику прибудет первая группа специалистов из Северной Кореи для оценки объема работ.

Пушилин отметил, что северокорейские строители проявили себя как высококвалифицированные специалисты на проектах до введения западных санкций против КНДР. О возможном привлечении северокорейских специалистов к восстановлению Донбасса Пушилин заявил еще 14 июля.

«МИД ДНР ведет переговоры о привлечении к восстановлению территорий ДНР строителей, в том числе из Северной Кореи.

Северная Корея ранее, до западных санкций, отправляла своих строителей в другие страны, у них была выработана определенная модель. Строители в КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат»,

— сказал Пушилин, отметив, что в ближайшее время первая группа специалистов из КНДР приедет в ДНР для оценки объема работ.

В последние недели на фоне признания ДНР и ЛНР со стороны Пхеньяна, которое состоялось 13 июля, отмечается стремительное налаживание дипломатических и гуманитарных каналов между странами. Так, например, стороны рассматривают возможность визитов лидеров двух стран и обмена делегациями.

Также Пушилин сообщил, что внешнеполитические ведомства ДНР и КНДР прорабатывают вопросы выбора помещений под посольства в обеих странах. «Мы обменялись нотами, устанавливаются дипломатические отношения в рамках признания. МИД прорабатывают все эти моменты [по выбору помещений для посольств в странах]. Это кропотливая работа внешнеполитических ведомств», — добавил Пушилин.

Посредничество и оценка Москвы

8 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Москва готова при необходимости подключиться к налаживанию связей между Пхеньяном и Донецком.

«Насколько мне известно, коллеги из аккредитованных в России посольств КНДР и ЛДНР наладили между собой прекрасные деловые отношения и в контактах между собой активно прорабатывают вопросы двустороннего и трехстороннего сотрудничества в различных областях <…> Если им потребуется помощь, и Москва даст нам соответствующее указание, посольство подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — сказал Мацегора.

Он отметил, что возможное участие корейских строителей в восстановлении республик Донбасса находится в зоне ответственности Донецка, Луганска и Пхеньяна.

Положительную характеристику северокорейским строителям 1 августа дал вице-премьер России Марат Хуснуллин, отметив производительность труда рабочих КНДР.

«Очень интересный рынок Северной Кореи. Они, конечно, очень хорошие рабочие, но [страна] закрытая. Допустим, корейский плиточник укладывает больше российского в 2,5 раза. Получается, он один заменяет двух российских плиточников. Вот это факт», — сказал Хуснуллин.

Ускоренное развитие отношений

Признание Пхеньяном независимости Донецкой и Луганской народных республик вызвало жесткую критику со стороны Киева и последующий разрыв дипотношений с КНДР 13 июля. В Киеве расценили подобный шаг Пхеньяна как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». В Донбассе расценили признание со стороны КНДР как расширение возможностей республик на международной арене, поскольку вслед за КНДР и другие государства задумаются над признанием независимости ЛДНР.

Уже 14 июля стало известно о стремлении КНДР к развитию межгосударственных отношений с ДНР и ЛНР на основе «принципов независимости, мира и дружбы». 21 июля Пушилин поручил МИД республики установить дипотношения с КНДР, по его мнению, «это в дальнейшем перерастет <…> во взаимовыгодные экономические отношения». Тогда он заявил, что республика заинтересована в помощи КНДР со специалистами для восстановления разрушенных городов.

«Что касается восстановления, что касается поддержки, что касается помощи в строительстве — здесь тоже у нас есть определенные стремления, и мы знаем, что нам точно нужны будут кадры, нам точно нужны будут строители, в КНДР есть такие квалификации, поэтому в этом отношении мы будем двигаться», — сказал Пушилин.

29 июля послы КНДР и ДНР в России Син Хон Чхоль и Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений. Тогда Макеева сообщила послу КНДР о готовности Пушилина посетить КНДР и встретиться главой северокорейской республики Ким Чен Ыном.