Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Суд постановил арестовать муниципального депутата Яшина до 12 сентября 18:19
Заявивший об уголовном деле против Галкина экс-депутат сослался на информацию... 18:18
Португальский агент объяснил, почему Агаларову нужно перейти в «Маритиму» 18:17
Для iOS и Android анонсировали более 30 новых эмодзи 18:14
Последний сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым англоязычным... 18:13
Новозеландские ученые сообщили об активном супервулкане 18:13
Премьер Польши Моравецкий призвал нарастить добычу угля в стране 18:13
Госдеп призвал Китай и Индию присоединиться к сделке по «потолку» цен... 18:10
Защита Моргенштерна будет обжаловать решение суда оставить рэпера в списке иноагентов 18:09
Мужчину раскритиковали в соцсетях за желание отправиться в отпуск, пока его... 18:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

«Смелый шаг»: Северная Корея признала ДНР и ЛНР

Пушилин сообщил о признании ДНР Северной Кореей

close
100%
Robert Cianflone/Getty Images
Северная Корея признала независимость ДНР, вручив соответствующую ноту послу республики в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий обеих стран. КНДР также признала независимость второй республики Донбасса — ЛНР, глава которой считает это решение «смелым политическим шагом».

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала независимость Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал он в Telegram.

Политик выразил признание народу Северной Кореи за «такую весомую поддержку жителей Донбасса».

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заключил Пушилин.

Как сообщило правительство ДНР, посол КНДР Син Хон Чоль 13 июля вручил документ о признании послу республики в РФ Ольге Макеевой.

В самом Пхеньяне официально о признании независимости республики Донбасса не сообщали, но факт признания подтвердили в посольстве КНДР в Москве. «Сегодня утром в посольстве КНДР была встреча с послом Донецкой Народной Республики, ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР. Также в Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР», — рассказали ТАСС дипломаты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил народ КНДР за признание.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Кто еще признал ДНР и ЛНР

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Вскоре после этого, 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции на территории Украины, назвав ее целью защиту республик.

Вчера в Москве открылось посольство ДНР. Донецкая дипмиссия находится по адресу Грохольский переулок, 13, строение 2. Перед посольством подняты флаги РФ и ДНР. Торжественные мероприятия, запланированные в день открытия, были отменены из-за массовых обстрелов накануне и гибели мирных жителей.

Абхазия (независимость которой признана только пятью странами-членами ООН) признала ДНР и ЛНР спустя несколько дней после того, как это сделала Россия, — 25 февраля. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил абхазскому правительству начать подготовку к заключению договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса, а также об установлении с ними дипломатических отношений. Сухум также поддержал проведение РФ спецоперации.

Южная Осетия признала независимость ДНР еще 27 июня 2014 года. После признания Россией независимости республик глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подчеркнул, что Москва проявила невероятное терпение и выдержку в надежде на то, что Украина изберет курс к национальному примирению, но этого не произошло.

Кроме того, поддержали признание Россией ДНР и ЛНР в Никарагуа и Нагорном Карабахе, а также хуситы в Йемене.

Сирия официально признала независимость и суверенитет республик Донбасса 29 июня. Как отмечала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, отношения ДНР с Сирией развиваются очень активно, страны сотрудничают в сферах образования, медицины, науки и политического строительства.

Украинский МИД в ответ объявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Президент Владимир Зеленский пообещал усилить санкционное давление в отношении Сирии.

В посольстве ДНР отмечают, что продолжают работу по получению признания от мировых государств. После признания ДНР со стороны России число стран, выразивших желание сделать то же самое, увеличилось, поэтому «сегодня эта работа углубляется». При этом «кто-то выражает поддержку и участие открыто, смело», а кто-то, учитывая нападки и различные рестрикции, «не так открыто».

Вхождение в состав РФ

В начале июня Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и территории Донецкой и Луганской народных республик войдут в состав России.

«У меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — сказал политик.

Как считает Турчак, то же самое будет и с Запорожской областью, где должен быть проведен референдум, «как только к этому будет готова ситуация», «прекратятся обстрелы и появится зона безопасности».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА «Новости» выразил уверенность, что референдумы в ЛНР, ДНР и Херсонской области о вхождении в РФ могут пройти «уже в июле». «Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично», — отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» войдут в состав России, как и ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подчеркивал, что республики Донбасса проведут референдумы по вхождению в состав РФ, как только им удастся выйти на конституционные границы. «Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны», — уверен он.

Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» гласит, что новым субъектом России может стать иностранное государство или его часть «по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть