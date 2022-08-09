«Призвать к ответственности все население». После слов Зеленского Медведев вспомнил о Гитлере

Страны Запада должны заставить россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», считает президент Украины. По мнению Зеленского, Запад должен закрыть границы для граждан РФ, «это единственный способ повлиять на Путина». В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил заявление Зеленского с действиями Адольфа Гитлера.

В интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. По его мнению, это наиболее эффективный ответ на «отбор чужой территории», когда как ранее введенные санкции он назвал «слабыми». Также он отметил, что полное годовое эмбарго на покупку российских энергоносителей было бы эффективным в противостоянии с РФ.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», ,

— сказал Зеленский, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Президент Украины полагает, что можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его. По его словам, не имеет значения поддерживают ли граждане РФ проведение спецоперации на Украине, соответственно «какие бы русские ни были... заставьте их поехать в Россию <…> Все население не может нести ответственность, не так ли? Оно может. Население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

«Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — отметил он.

Также Зеленский считает неэффективным запрет на полеты российских самолетов над рядом стран, поскольку, по его мнению, россияне могут обращаться за визой для посещения США и большинства других стран и почти беспрепятственно путешествовать.

Методичка Гитлера

Заявление Зеленского прокомментировал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, напомнив, что принцип коллективной ответственности применял на практике лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?»

— написал Медведев.

Запад не пускает граждан РФ

8 августа стало известно, что финские власти рассматривают введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам. Там считают, что граждане РФ часто злоупотребляют возможностью шенгенского транзита после отмены прямого авиасообщения между Россией и ЕС.

Глава консульской службы Финляндии Юсси Таннер заявил, что заявление гражданина России на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза использовалась им только для транзита. Он добавил, что МИД Финляндии ужесточит процедуру выдачи виз после обсуждения в правительстве. Точно неясно, когда это случится, однако «в ближайшее время количество выдаваемых виз может уменьшиться».

Ограничить выдачу финских виз россиянам призвала и премьер-министр страны Санна Марин. Она отметила, что у Хельсинки нет инструментов для ограничения поездок россиян в страны ЕС.

5 августа дипмиссия Латвии в России сообщила, что прекращает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Исключение составят только похороны близкого родственника.

4 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил «еще больше изолировать» Россию и перестать выдавать россиянам шенгенские визы, меры могут быть приняты в рамках следующего пакета антироссийских санкций ЕС.

29 июля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер поддержал решения европейских стран по туристической политике в отношении россиян, в частности, возможное прекращение выдачи шенгенских виз.

28 июля Yle со ссылкой на Юсси Таннера сообщало, что Финляндия рассматривает несколько вариантов возможного ограничения турпотока из России из-за спецоперации на Украине: аннулировать ранее выданные визы (не соответствует нормам ЕС и Филяндии), прекратить выдавать визы гражданам РФ (противоречит законам ЕС), ограничить количество выдаваемых виз или получить от Евросоюза право самостоятельно декларировать свою туристическую политику.

В тот же день правительство Эстонии утвердило ограничения, по которым граждане РФ более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране. Новое постановление уточняет ранее принятые санкции. Также краткосрочное трудоустройство для россиян и белорусов с законным основанием на пребывание, которое было выдано другим членом ЕС, больше не будет регистрироваться. Теперь нельзя будет ходатайствовать о долгосрочной визе для краткосрочного трудоустройства.

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.