Финляндия начала борьбу с россиянами, которые оформляют визу ради поездок в другие страны ЕС

Финские власти рассматривают введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам, заявил глава консульской службы Финляндии Юсси Таннер. По его словам, россияне часто злоупотребляют возможностями визы после отмены прямого авиасообщения между Россией и ЕС. Всего Хельсинки изучает шесть возможных вариантов ограничения турпотока из России, сообщают СМИ.

«С тех пор, как были сняты антиковидные ограничения на поездки, число пересечений границы с Финляндией из России выросло на 10-30% по сравнению с весной и началом лета. Однако МИД Финляндии придется вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны по финским шенгенским визам», — заявил глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер в беседе с телекомпанией Yle.

По словам Таннера, если финскую визу человек использует в первую очередь для посещения других стран, то Хельсинки могут это остановить. «Информация о визовых злоупотреблениях быстро распространяется между странами Шенгена», — добавил чиновник.

Заявление гражданина России на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза использовалась им только для транзита.

Таннер добавил, что МИД Финляндии ужесточит процедуру выдачи виз после обсуждения в правительстве. Точно неясно, когда это случится, однако «в ближайшее время могут уменьшить количество выдаваемых виз».

Он также добавил, что ведомство ограничивает возможность записи на прием в консульствах и может увеличить срок рассмотрения визовых заявлений от россиян.

Позиция премьера

Ограничить выдачу финских виз россиянам призвала и премьер-министр страны Санна Марин. При этом она отметила, что у Хельсинки нет инструментов для ограничения поездок россиян в страны ЕС.

«У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», — сказала она.

Премьер подчеркнула, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, а затем едут отдыхать в другие европейские страны.

Как именно Финляндия может ограничить выдачу виз россиянам

28 июля Yle со ссылкой на Юсси Таннера сообщало, что Финляндия рассматривает шесть вариантов возможного ограничения турпотока из России – на фоне боевых действий на Украине.

Первый вариант предполагает полную остановку оформления виз для российских путешественников со стороны Хельсинки. Но этот вариант противоречит законодательству – как Евросоюза, так и Шенгенскому соглашению.

Второй вариант — сведение к минимуму числа принимаемых заявок на оформление визы. Это сравнительно просто реализовать, но уже около 100 тысяч россиян получили туристические визы в финских консульствах. Поэтому эффективность его под вопросом, утверждал Таннер.

Третий вариант — разрешать въезд на территорию страны лишь по гуманитарным причинам, к примеру – для похорон родных. Четвертый вариант — аннулирование выданных россиянам виз. Но это было бы нарушением законодательств ЕС и самой Финляндии. Пятый вариант — закрытие границы для пассажирских перевозок. Однако это может вызвать недовольство уже у самих финнов.

Шестой вариант – следование общей политике ЕС, согласно которой финские власти должны вынести вопрос выдачи туристических виз российским гражданам на всеевропейское обсуждение.

МИД предупреждает

Прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз не стоит исключать из возможных вариантов развития событий, заявил 26 июля ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал он.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.

По его словам, Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза. При этом, отметил дипломат, если представить «реальностью ситуацию полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам», то Россия могла бы рассчитывать на выстраивание визового взаимодействия на двусторонней основе с теми странами Европы, которые «способны договариваться».