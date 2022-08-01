«Вучич снова надувает щеки»: что говорят на Балканах о новом обострении между Сербией и Косово

Жителям частично признанного Косово пришлось пережить тревожную ночь после стрельбы и воздушной тревоги. Конфликт, который длится уже многие годы, в очередной раз обострился, но, как полагают эксперты, вскоре будет урегулирован. Что думают сербы об очередной эскалации — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация в Косово в очередной раз обострилась накануне вечером, 31 июля. Как заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сербская сторона стреляла в сторону местной полиции. В Косовска-Митровице была слышна воздушная тревога.

Вечером 31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки из-за намерения Приштины запретить въезд с сербскими номерами и документами. Он должен был вступить в силу 1 августа, но после ухудшения обстановки в регионе и призыва США власти самопровозглашенной республики отложили этот запрет на месяц.

Однако конфликт продолжается уже многие годы — с 2008-го, когда Республика Косово объявила о своей независимости. Ее суверенитет признают около 100 государств. Между тем, сама Сербия категорически отрицает возможность предоставления Косово суверенитета.

«Косовская проблема — очень сложный вопрос, который еще долго не будет решаться, для переговорных позиций нужны дееспособные люди.

Большинство стран-членов НАТО и ЕС рассматривают Косово как независимое государство. Могут быть определенные разногласия и протесты со стороны отдельных членов НАТО и ЕС, но НАТО точно будет активно участвовать в потенциальном конфликте.

Безусловно, любой межэтнический вооруженный конфликт по какому-либо вопросу на территории оккупированного сербского края Косово и Метохия представляет собой опасность, он легко может перерасти в эскалацию и привести к прямому конфликту между альянсом НАТО и сербской армией», — сказал «Газете.Ru» студент Белградского университета Никола Милинич.

Войне быть?

Ситуация в Косово — особенно чувствительный вопрос для жителя Косовска-Митровицы (город в приграничном районе Косово, преимущественно населенном сербами) Младена Миленковича. В происходящем он винит плохо организованную политику Сербии.

«Вот почему сербский народ в Косове страдает. Власти в Косове (албанцы) пользуются поддержкой иностранцев, в основном Америки, Германии и Соединенного Королевства. С их помощью они хотят получить полный контроль над севером Косово, где доминируют сербы», — сказал он «Газете.Ru».

Как рассказывает Миленкович, перекрытие сербами дорог стало ответом на нежелание албанцев признавать сербские удостоверения личности и номерные знаки.

«Но президент Сербии приказал нам отойти и убрать баррикады. Никто из людей не удовлетворен, и мы все еще находимся в подвешенном состоянии. Мы чувствуем себя преданными Сербией. С 2012 года Белград медленно передает все институты власти Косово. И мы больше не хотим этого. Все хотят сопротивления сейчас», — отмечает житель Косовска-Митровицы.

Президент Сербии Александар Вучич периодически пользуется подобными событиями, чтобы обратить на это внимание нации, сказал «Газете.Ru» черногорский журналист Илья Вукелич.

«У нас это называется «Вучич снова надувает щеки».

Это происходит регулярно по разным поводам, но всегда это кончалось просто каким-то урегулированием, как и сейчас. Через месяц, когда к этому вопросу вернутся, будет то же самое», — убежден журналист.

Как он полагает, вооруженный конфликт между Сербией и Косово исключен, так как воевать Сербии нечем.

«Вооружение сербской армии устаревшее, воинской повинности нет, албанцы намного более мотивированы для обороны, чем сербы для какой-либо операции. К тому же там войска НАТО, они составляют костяк боевых сил Косово», — обратил внимание Вукелич.

Кроме того, как он отметил, Сербия, население которой составляет 7 млн человек, экономически не в состоянии обеспечить эффективный контроль над территорией с 2 млн враждебно настроенными людьми.

В том, что перерастания конфликта в горячую фазу не произойдет, уверен и профессор Университета в Косовска-Митровице Деян Мирович.

«На самом деле ничего не случилось, никакой войны между Сербией и Косово не будет.

Заявления о том, что будет война, — это просто пиар. Как и заявления миссии НАТО KFOR («Силы для Косово») о готовности принять участие в случае обострения конфликта. Потому что НАТО уже проиграла войну на Украине, и ей надо что-то говорить, чтобы делать вид, что это не так. Никакой войны против НАТО не будет. Какой бред! НАТО готова воевать — против кого? Против Сербии, которая уже давно ее партнер?» — сказал Деян Мирович «Газете.Ru».

Можно ли решить косовский вопрос

По словам жителя Косовска-Митровицы Младена Миленковича, сербские власти не хотят помогать местным жителям, и они лишены возможности бороться за свои права.

«Единственное решение — война. Звучит радикально, но другого выхода нет.

Точно так же, как Россия защищает свой народ на Украине, вот как Сербия должна защищать свой народ», — уверен Миленкович.

Как отмечает черногорский журналист Илья Вукелич, заявления сербского народа о готовности воевать за Косово звучат при каждом обострении ситуации в регионе.

«Каждый раз, когда происходят подобные ситуации, все говорят, что готовы отдать жизни за Косово. Разумеется, это оказывается совсем не так, когда дело доходит до конкретных вещей», — сказал он «Газете.Ru».

По его мнению, у конфликта в Косово есть только одно решение, которое ожидаемо вызывает критику со стороны сербов. Как он полагает, сербско-косовское противостояние напоминает конфликт Франции и Алжира.

«Франция завоевала Алжир в начале XIX века. На момент получения Алжиром независимости там тоже было порядка 2 млн французов. Когда Шарль Де Голль признал независимость Алжира, им всем пришлось бежать оттуда. Де Голль нашел в себе силы сделать это, и вскоре все забыли об этой проблеме. Только тогда Франция избавилась от этого алжирского бремени и смогла сосредоточиться на собственном развитии.

На мой взгляд, единственный шанс для Сербии решить проблему Косова, — это идти по пути Франции. Конечно, многие сербы со мной не согласятся»,

— сказал журналист.

При этом он признал, что в таком случае существует риск для самого Вучича, как и был для Де Голля, на которого в свое время было совершено более десяти покушений.