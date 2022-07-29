«Джонсона надо куда-то деть»: сможет ли экс-премьер Британии стать генсеком НАТО

Ушедшему с поста премьер-министра Великобритании Борису Джонсону СМИ предсказывают выдвижение на пост генерального секретаря НАТО. При этом политики как в Великобритании, так и в самом Альянсе вряд ли единогласно поддержат такую скандальную фигуру, считают эксперты. Может ли Джонсон стать генсеком НАТО и кто этого точно не захочет — в материале «Газеты.Ru».

Карьерные перспективы подавшего в отставку с поста премьера Великобритании Бориса Джонсона пока остаются тайной. СМИ уже писали, что он даже рассматривал уход из политики, но позже сам заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы консерваторов.

Впрочем, по данным СМИ, его политическое будущее может быть связано с НАТО. Как пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента королевства, в следующем году Джонсон, вероятно, поборется за должность генерального секретаря Североатлантического альянса.

По данным издания, такая идея находит поддержку в Консервативной партии. В частности, представитель тори в парламентском комитете обороны Ричард Дракс назвал Джонсона выдающимся британцем и заявил, что готов поддержать его.

Хорошую службу в этом вопросе британскому премьеру сослужит его антироссийская позиция: на фоне спецоперации на Украине он — один из самых ярых сторонников политической и экономической кампании Запада против РФ.

Это, как пишет The Telegraph, делает его привлекательным кандидатом в глазах США, которые хотели бы видеть от европейских союзников большей решимости в борьбе с Россией.

В статье справедливо отмечается, что Джонсон может в полной мере рассчитывать на поддержку со стороны киевского режима, которому Джонсон на посту премьера старался оказать посильную помощь в рамках спецоперации России на Украине. На сайте офиса украинского президента даже появилась петиция с просьбой назначить Джонсона премьером страны.

Любая страна может наложить вето

Вместе с тем уходящий с поста премьера Джонсон все еще остается довольно спорной фигурой, которую не все хотели бы видеть во главе Североатлантического альянса. На эту позицию Джонсона должна выдвинуть сама Великобритания, а там к нему сейчас крайне неоднозначное отношение, обратил внимание главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Как он сказал «Газете.Ru», от Джонсона в ходе дебатов практически отмежевались все кандидаты в премьеры от Консервативной партии, не говоря уже о его оппонентах из числа лейбористов.

Один из противников пребывания Джонсона на посту генсека НАТО, бывший начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннатт и вовсе назвал его национальным позором.

«Я боюсь, дело в личных качествах Джонсона, в отсутствии честности и доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — национальный позор», — приводит The Telegraph слова Даннатта.

Даже если Джонсона все же выдвинут на этот пост в Великобритании, согласно уставу НАТО, генсек должен быть избран единогласно. И здесь у него могут возникнуть сложности из-за отношений с другими лидерами стран альянса.

«Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?»

— отметил неназванный источник The Telegraph в парламенте.

«У Макрона с Джонсоном вообще плохие отношения, Макрон вряд ли будет в восторге от такой кандидатуры», — подтверждает Федор Лукьянов.

Плохие отношения у Джонсона не только с французским президентом. Видеть его на посту генсека НАТО вряд ли захочет и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В 2016 году Джонсон победил в конкурсе на самое оскорбительное стихотворение об Эрдогане, организованном британским журналом Spectator. Тогда британский политик назвал турецкого лидера «замечательным парнем из Анкары, который был потрясающим задротом, пока не стал вести разгульный образ жизни с козлом». Более того, в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche Джонсон говорил, что в любой европейской стране желающие должны иметь возможность отпускать грубые шутки в адрес турецкого лидера.

Уже в этом году в ходе июльского саммита НАТО в Мадриде, как пишет The Independent, политики схлестнулись в словесной перепалке, когда Эрдоган в очередной раз пошутил над Джонсоном. В итоге в ситуацию вмешался президент США Джо Байден, которому якобы пришлось успокаивать их. Как утверждают СМИ, президент Турции якобы заявил, что Джонсон позорит других участников саммита.

«Джонсон — человек конфликта и поляризации.

Насколько все в НАТО хотели бы иметь такого сумасброда и смутьяна на позиции генсека… Я не уверен. Хотя, конечно, генсек НАТО звучит громко, но на самом деле от него мало что зависит», — отмечает Федор Лукьянов.

К тому же не прибавляет очков Джонсону его жесткая позиция по Brexit, который он довел до логического завершения.

«До сих пор существуют некоторые разногласия Великобритании со странами ЕС, в частности, в торговой политике. И это будет одним из камней преткновения, чтобы сделать Джонсона генсеком НАТО. Европейские страны будут воспринимать эту кандидатуру как угрозу европейской интеграции и национальным интересам европейских стран, потому что они видели, какую жесткую и бескомпромиссную политику проводил Джонсон в рамках Brexit», — сказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Соперники в битве за пост генсека

В нынешней геополитической ситуации, которая сложилась на фоне военной операции на Украине, в качестве генсека НАТО, скорее всего, более охотно будут рассматриваться кандидаты из стран Восточной Европы, отмечает Олег Охошин.

И такие предположения озвучивались даже до начала спецоперации.

В июле прошлого года Politico писало, что при выборе кандидатуры будет учитываться продолжающееся противостояние с Россией, поэтому выбор может пасть на представителя восточноевропейского государства, что «станет важным сигналом для Москвы».

Журналисты издания пишут, что этот пост впервые за 72 года существования альянса может достаться женщине. За кресло генсека НАТО, по версии издания, могут побороться бывшие президенты Хорватии, Литвы и Эстонии Колинда Грабар-Китарович, Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

«На мой взгляд, Джонсон не та кандидатура, которая сейчас нужна НАТО и США. Я думаю, что в качестве кандидатов будут рассматривать, например, эстонского премьера Каю Каллас, премьера Нидерландов Марка Рютте, либо президента Румынии Клауса Йоханниса», — предположил Олег Охошин.

Но пока никаких официальных заявлений о преемнике Столтенберга, который продолжит выполнять обязанности до 30 сентября 2023 года, не было.

«Сейчас никаких наиболее вероятных кандидатов нет. Эта тема всплыла не потому, что ищут претендента на пост генсека, а потому, что Джонсона надо куда-то деть, поэтому его соратники поставили этот вопрос на перспективу», — объяснил Федор Лукьянов.