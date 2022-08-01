«Западных политиков не интересует благополучие граждан»: Путин заявил о последствиях санкций

Западные страны выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Запад, вводя антироссийские санкции в сфере металлургии, не учел возможные последствия, включая рост мировой стоимости стройматериалов и подстегивание темпов роста мировой инфляции.

Принципы Всемирной торговой организации оказались буквально «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли. Ограничение на работу российских производителей президент воспринимает как проявление недобросовестной конкуренции.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, западных политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — сказал Путин.

По его словам, «некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».

Он отметил, что ограничения на работу отечественных металлургов «являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим и в других отраслях, — (санкции) представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу», — добавил он.

Тем не менее он заявил, что Россия останется ответственным поставщиком металлопродукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг».

«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами», — сказал президент.

Однако он отметил, что Россия не будет работать себе в ущерб со странами, которые проявляют «явно недружественное отношение».

Еще 24 июня Путин в ходе заседания БРИКС заявил, что глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются принципы ВТО. Последствия от этого сильнее всего ощущаются в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, где наблюдается стремительный рост стоимости на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары.

«Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки», — сказал он.

Проблемы экспорта

20 июля владелец Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) заявил, что экспорт металлургической продукции из России после введения санкций стал почти бессмысленным. По его словам, на отрасль приходилось 40% экспорта.

«Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости», — сказал Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Он добавил, что если раньше экспорт был «локомотивом волатильности» и снижал цены на внутреннем рынке, то теперь экспортные поставки работают в обратную сторону.

Печальный прогноз

Согласно прогнозу НМЛК от середины июня, черные металлурги могут снизить производство стали по итогам года на 15%. Наибольшее падение придется на второе полугодие. Больше всего пострадает выпуск плоского проката, меньше всего — выпуск слябов (один из видов стальных заготовок).

Ранее прогноз по российской металлургической отрасти давала ассоциация Worldsteel. Там полагают, что в 2022 году потребление стали в России может упасть на 20%, до 35,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году. Предыдущий прогноз предполагал рост потребления в России на 3% в 2022 году. В Минпромторге не согласны с этим прогнозом и ожидают однозначных цифр падения.

На фоне роста стоимости металлопродукции после введения антироссийских санкций, Путин 20 мая поручил правительству проработать шаги для снижения цен на внутрироссийском рынке. В качестве первых мер, которые могут предпринять власти, в том числе указана оптимизация налоговой нагрузки на российских металлургов и угольщиков и изменение тарифов на электроэнергию и транспортные услуги РЖД для металлургических предприятий. В ответ на это постановлением от 28 мая правительство ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.