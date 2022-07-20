В НЛМК назвали почти бессмысленным экспорт металлургической продукции

Основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин объяснил, почему экспорт металлургической продукции из России стал почти бессмысленным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на всю металлургическую отрасль страны приходилось 40% экспорта.

«Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости», — сказал Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Он добавил, что если раньше экспорт был «локомотивом волатильности» и снижал цены на внутреннем рынке, то теперь экспортные поставки работают в обратную сторону и стали почти бессмысленными.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.