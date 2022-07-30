«Нельзя подвергать их смертельной опасности». Киев объявил эвакуацию жителей Донецкой области

Власти Украины решили начать обязательную эвакуацию из Донецкой области, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Такое решение принято, поскольку в регионе «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения», из-за чего дома жителей зимой не будут отапливаться. С этой территории планируется вывезти минимум 200 тыс. человек. Следующим на очереди регионом для эвакуации может стать Запорожская область, на 65% которой нет газоснабжения.

Украина намерена провести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 200-220 тыс. человек.

Верещук рассказала, что отопления в регионе зимой не будет, поскольку там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Вице-премьер сослалась на 33-ю статью Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой в случае вооруженного конфликта проводится обязательная эвакуация населения.

«Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом — тепла в Донецкой области в зимний период не будет», — заявила вице-премьер.

29 июля правительство Украины создало Штаб по эвакуации жителей Донецкой области под руководством Верещук. Вице-премьер призвала жителей региона эвакуироваться в более безопасные районы страны, чтобы не остаться без электричества, воды, тепла, связи, еды и лекарств, а также напомнила, что в области идут бои.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что регион находится «на грани гуманитарной катастрофы».

«В Донецкой области 52 тыс. детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — заявила Верещук и назвала это обязанностью «каждого взрослого члена семьи».

По ее словам, любой житель региона может отказаться от эвакуации в письменном виде, указав, что «он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».

«Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека», — объяснила она.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область, на 65% которой нет газоснабжения. Часть региона контролируют российские войска, но его административный центр подконтролен властям Украины.

Ранее вице-премьер уже призывала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, в том числе через Крым. «Это необходимо, чтобы ВСУ в ходе наступательных действий не подвергали опасности гражданское население», — объясняла она. При этом Верещук уточнила, что не знает, «в каких временных рамках» будет проводиться наступление.

В конце мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что из-за повреждения магистрального газопровода полностью прекращено газоснабжение населенных пунктов в Донбассе. В начале июля было прекращено газоснабжение Запорожской области.

Вернуть земли за несколько недель

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в послании к делегации Конгресса США заявил, что утраченные Киевом территории необходимо вернуть за несколько недель, поскольку, по его мнению, российские военные получат преимущество с наступлением зимы.

По данным Politico, украинская сторона намерена отвоевать Херсонскую область и часть Запорожской области.

«Следующие три-шесть недель имеют решающее значение <…> Зима приближается. Более низкие температуры и жесткие условия замедлят боевые действия до изнурительной войны на истощение, которая в основном выгодна России», — заявил Зеленский и призвал американский конгресс предоставить срочную помощь.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Зеленский приказал военным отвоевать южные прибрежные территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии.

«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны», — отметил глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, для этого ВСУ разрабатывают план и собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

Сейчас под контролем российских военных полностью находятся Херсонская область, а также центральная и южная части Запорожской области (включая Мелитополь и Бердянск). На этих территориях сформировали военно-гражданские администрации.

Переломить ход конфликта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля заявлял, что руководство страны хочет переломить ход военных действий до зимы.

«Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее»,— заявил Ермак. — Многое зависит от обучения наших воинов. Скоро будет много сюрпризов».

Кроме того, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявлял, что украинская армия сможет начать контрнаступление в середине июля или в августе. По его словам, залогом успеха в этом вопросе являются поставки Западом современного оружия.

Возможность переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тем временем рассказал, что у некоторых западных партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Россией, поскольку приближается зима.

По его словам, несколько стран стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с Москвой.

«Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — отметил Кулеба.

По его словам, Украина не видит сигналов, которые свидетельствовали бы о том, что российская сторона хочет вести переговоры.

18 июля Кулеба заявлял, что переговоры с РФ возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте».

По его словам, руководство Украины намерено вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Он назвал это «окончательной переговорной позицией».