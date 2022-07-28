Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси. В Москве ответили шуткой

Дискуссия о Киевской Руси вновь развернулась между Киевом и Москвой. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только Украина может считаться наследницей государства Рюриковичей. Назвав Зеленского «княже Володимир», она предложила смириться с тем, что часть Украины «будут называть Русью».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна может считаться наследницей Киевской Руси. Об этом украинский глава сказал в своем видеообращении по случаю Дня государственности Украины.

«Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал Владимир Зеленский, стоя на берегу Днепра.

Кроме того, украинский президент заявил, что именно с Украины началась история христианства в Восточной Европе.

День государственности Украины отмечается 28 июля впервые, он был учрежден по инициативе Зеленского. В этот же день на Украине и в России отмечается День крещения Руси – украинские власти пару лет назад переименовали его в «День крещения Киевской Руси — Украины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала выступление Зеленского.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В 2021 году Зеленский также публиковал в своих соцсетях видеообращение по случаю Дня крещения Киевской Руси — Украины, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками».

По его мнению, современной России не стоит претендовать на статус наследницы Киевской Руси, поскольку русские являются лишь «двоюродными племянниками».

«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», — заявил Зеленский.

Выступление украинского президента было своеобразным ответом на статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную за пару недель до этого.

Статья вышла на двух языках — русском и украинском. Инициативу письменно изложить свое мнение Путин объяснил тем, что «руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают о некоторых фактах не вспоминать», когда речь идет о единстве русских и украинцев.

В своей статье 2021 года Путин называл происходящее между Россией и Украиной в последние годы «большой общей бедой и трагедий», поскольку, как он считает, русские и украинцы испокон веков считались одним народом, так как проживали в составе Древней Руси.

«И знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну», — писал Путин и добавлял, что даже в период раздробленности сохранялось единение языка и веры, а также напоминал про события XVII века, когда Русское государство вело затяжную войну с Речью Посполитой, итогом которой стало вхождение в состав Русского государства города Киева и земель левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье.

Примечательно, что с Днем крещения Руси Зеленского поздравил в 2021 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Александрович! Сердечно поздравляю Вас с Днем крещения Руси», — писал тогда предстоятель РПЦ в послании украинскому президенту.

По его словам, праздником дорожат миллионы верующих на Украине, «ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси».

«День крещения Киевской Руси – Украины» был официально учрежден только в июле 2008 года, когда президент Украины Виктор Ющенко приказал отмечать праздник, «учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества». В РФ официально дата Дня крещения Руси была установлена в 2010 году, но РПЦ предлагала президенту Дмитрию Медведеву сделать это также в 2008 году — в июне.

В 2009 году Ющенко заявил, что этот праздник символизирует «преемственность тысячелетней истории Украины», а также украинской нации и государственности. Кроме того, экс-президент заявил, что 28 июля должна отмечаться «неделимость украинского народа» и «соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг Киева».

На Украине регулярно звучат заявления о том, что Россия не наследует Киевской Руси – в отличие от самой Украины.

В октябре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. По его словам, в исторических источниках эпохи Руси данный термин «не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали».

«Вначале Русь использовалась только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь», — сказал он.

Летом 2018 года депутат Верховной рады от партии «Свобода» Андрей Ильенко заявил, что Российская Империя появилась после того, как Москва «украла название и историю» у Киева. По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась «настоящая» Русь. Ранее известная украинская националистка Лариса Ницой заявила, что Россию «стоило бы переименовать в Московию». По словам Ницой, Русь на самом деле зародилась в Киеве, и только потом Петр I своим указом назвал Русью свое Московское царство.

Наконец, в 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагал запретить употреблять слово «Россия» и его производные в отношении РФ, которую, в свою очередь, предлагалось переименовать в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название «Россия» является «историческим достоянием Украины». Однако законопроект не был одобрен нардепами.

Впоследствии доктор исторических наук, профессор СПбГУ Татьяна Таирова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что использовать термин «Русь» относительно только территории современной Украины крайне некорректно.

«Киевская Русь охватывала и часть современной России, и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям», — говорила историк в эфире российского канала.