«Название — Русь»: Украину хотят переименовать

Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.

«Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — написал адвокат в Facebook.

Помимо этого, Федур обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который в начале своей политической карьеры обещал принести стране перемены, однако «продолжил адский круг». Он также напомнил, что вскоре после избрания год назад новый президент хотел переехать из здания администрации на Банковой улице в Киеве.

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«Он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом», — добавил Федур. При этом никуда переименованный офис президента Украины пока не переехал.

При этом за год президентства рейтинг Зеленского упал почти вдвое, сообщал ранее Киевский международный институт социологии (КМИС). По результатам соцопроса, если бы выборы проходили в конце апреля 2020 года, то за Зеленского бы проголосовали 42,6% избирателей — а год назад его кандидатура была поддержана 73,22% украинцев.

Прошлым летом советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что РФ нужно переименовать в Московию, а русский язык разделить на две части: якобы тот русский, на котором говорят украинцы, отличается от «российского русского».

«Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский», — подчеркнул советник Зеленского.

Он добавил, что может «как филолог» утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». Разница между ними якобы заметна как в лексике, так и в грамматике, уверен Потураев, и даже «не в смысле суржика».

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, что предложение украинского политика нелогично как минимум с лингвистической точки зрения. «С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику. Поскольку русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, так же, как белорусский и украинский языки, и имеет своим историческим субстратом древнюю Киевскую Русь, здесь возможны подобного рода спекуляции, но на самом деле это информационный шум», — подчеркнула эксперт.

По мнению Кара-Мурзы, эта манипуляция и игра историческими терминами не заслуживает такого большого внимания и является дешевым способом привлечь внимание к существующей проблеме.

Кроме того, идею Потураева раскритиковали и в партии «Слуга народа» — депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что так мыслят только «неудачники вроде Петра Порошенко». Нардеп подчеркнул, что подобный ажиотаж на Украине не даст людям нормальную экономику, образование и здравоохранение.

В январе 2020 года замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что Россия «демонстрирует дар воровать чужую историю», в том числе, историю «Украины-Руси». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого попросила украинский МИД уточнить даты существования «Украины-Руси» как территориального образования. Она также предложила в дальнейшем использовать сокращение «Укрусь» или «Русукра» для обозначения «мифической» страны.

В январе 2019 года украинский политолог Олег Соскин заявил, что русский император Петр I украл название «Русь». По его словам, название «Россия» появилось «очень просто» — как калька с латинского написания «Rus». Политолог привел в пример российские команды, которые с надписями «Russia» выступают на международных соревнованиях.

«Но на самом деле это — наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь — это протоназвание Украины», — заверил Соскин.

Киевская Русь, она же — Древнерусское государство, существовала в Восточной Европе в результате объединения славянских племен под властью Рюриковичей. В результате феодальной раздробленности и монгольского нашествия Киев утратил свое влияние, и возникло множество новых центров силы под управлением русских князей, в числе которых было и Московское княжество.