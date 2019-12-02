Эхо Австро-Венгрии: в Киеве готовы «принять» пару областей РФ

Киев готов забрать себе пару российских регионов для восстановления «исторической справедливости». Такое заявление сделал вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

«Вынужден огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — заявил украинский политик.

Кроме того, Кулеба опубликовал «Обзорную карту украинских земель», на которой украинскими показаны Кубань, Крым, Ставрополье и часть Белоруссии. Эта карта была издана в разгар Первой мировой войны на венском картографическом заводе Фрайтага и Беридта. Австро-Венгрия тогда активно поддерживала украинских националистов, воюя с Российской Империей.

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Кулеба так ответил на слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который ранее заявил, что «национализм и притеснение малых народов» может спровоцировать распад Украины.

По словам спикера Госдумы, Киев «в очередной раз демонстрирует нетерпимость», притесняя малые народы, населяющие страну. Также он добавил, что на Украине «постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров, и поляков».

Поводом для слов Володина, в свою очередь, послужил скандал на форуме ООН по вопросам меньшинств в швейцарской Женеве, прошедшем 29 ноября. Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Парламентарий намеревался сделать доклад «о жизни крымских татар в российских реалиях». Однако представители Украины «били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал». По словам Бальбека, их лица «были перекошенными от ярости».

Стучал по столу экс-постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, он пошел на это, чтобы «прервать поток пропаганды» из уст «коллаборациониста».

Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума весной 2014 года. Абсолютное большинство крымчан поддержало воссоединение с исторической родиной. Киев результатов плебисцита не признал и ввел санкции.

Украинские власти далеко не в первый раз заявляют о «притязаниях» на приграничные российские регионы. Межфракционное объединение «Кубань» было создано в Верховной раде в октябре 2019 года. Депутаты провозгласили курс на «возвращение Кубани в состав Украины».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью», — заявил член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В группу «Кубань» вошли 13 депутатов.

В ответ на эти слова губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил спросить мнение коренных кубанцев по этому поводу: «Я уже советовал <...> спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань — этнической территорией Украины?»

Губернатор также выразил надежду, что депутаты Рады впредь не будут озвучивать столь нелепые идеи. Он также заявил, что ставшие первыми казаками крестьяне бежали на южные земли Российской Империи из всех губерний и «сложно сказать, какой национальности они были».

В январе 2019 года глава «Национального корпуса» и командир неонацистского полка «Азов» (против участников организации в России заведено уголовное дело) Андрей Билецкий заявил, что среди кубанцев присутствует «довольно высокий уровень национального украинского сознания», и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.

«Безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — заявил украинский радикал. Билецкий при этом признал, что жители Кубани не заинтересованы в том, чтобы перейти под юрисдикцию Киева. По его словам, подобная инициатива не является «успешным государственным проектом».

Примерно тогда же о планах по захвату Краснодарского края, а также Воронежа и части Ростовской области рассказал экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош. Радикал отметил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата этих российских территорий.