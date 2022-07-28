«Без этого США не доживут до 300-летия». Американцам предложили еще одну «третью» партию

В США создают очередную «третью» партию, сообщают СМИ. Ее основателями выступают бывшие члены Республиканской и Демократической партий, которые надеются создать жизнеспособную центристскую альтернативу. Америка имеет богатую историю попыток создания третьей силы для противовеса двум главным партиям – но особого успеха на федеральном уровне они не добивались. Однако повлиять на исход выборов у независимых политиков получалось.

В США создается новая политическая партия, которая по замыслу создателей должна стать третьей силой в стране — наряду с республиканцами и демократами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий решили назвать свое объединение Forward — «Вперед». Председателями станут экс-кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывшая губернатор штата Нью-Джерси Кристина Тодд Уитман.

«Большинство «третьих» партий провалилось. Вот почему с нашей так не будет», — гласит заголовок статьи в газете Washington Post, написанной Янгом и Уитман.

По их мнению, Америку раздирает политический экстремизм, и две ключевые партии – республиканцы и демократы – не смогли найти выход из кризиса. «Если ничего не сделать, то США не доживут до своего 300-го дня рождения. Поэтому мы и объединяемся – чтобы построить новую, объединяющую партию для большинства американцев, которые хотят оставить в прошлом раздробленность и отбросить экстремизм», — говорится в статье.

Авторы статьи также отмечают, что Forward имеет большие шансы на успех, нежели предыдущие «третьи» партии в США, которые не достигли выдающихся результатов «из-за идеологической узости или незаинтересованности населения».

«Однако избиратели сейчас заинтересованы в третьей силе как никогда», — резюмируется в статье.

Кроме того, Янг, Уитман и их сторонники хотят «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше выбора во время голосования и большую уверенность в правительстве, которое работает».

Forward планирует участвовать наряду с демократами и республиканцами в выборах во всех 50 штатах в 2024 году. Начальный бюджет партии составляет $5 млн.

Агентство Reuters отмечает, что политические эксперты со скептицизмом относятся к перспективам партии.

Двухпартийная система в Соединенных Штатах сложилась в середине XIX века. Остальные партии не играют значительной роли в американской политике, всего их зарегистрировано порядка 80 – половина на национальном уровне, половина – на региональном.

Сейчас самыми авторитетными «третьими» силами считаются три: Конституционная, Партия «зеленых» и Либертарианская.

Либертарианцы, которые сейчас считаются самой мощной альтернативой «слонам» и «ослам», создали свою партию в 1971 году. Они выступают за свободную рыночную экономику, права и свободы граждан, свободную международную торговлю, мир и невмешательство в дела других стран. Всего 143 либертарианца занимают сейчас в Штатах выборные должности – в основном на местном уровне.

В 1968 году «третья» Американская независимая партия и ее кандидат в президенты США Джордж Уоллес добились значительного успеха на выборах президента. Проиграв республиканцу Ричарду Никсону и демократу Хьюберту Хамфри, ультраправая партия и выступавший за расовую сегрегацию Уоллес набрали 13,5% голосов, в основном на «глубоком Юге» Штатов.

Есть еще один пример участия «третьей» партии в большой американской политике. В 1912 году экс-президент США Теодор Рузвельт, один из самых популярных лидеров в истории страны, был выдвинут кандидатом на пост главы государства от Прогрессивной партии. На выборах в том же году он занял второе место, опередив действующего на тот момент президента – республиканца Уильяма Тафта, 88 голосов выборщиков против восьми. Однако демократ Вудро Вильсон набрал 435 голосов выборщиков. В итоге прогрессисты вскоре потеряли влияние и распались.

Основная причина, не позволяющая «третьим» партиям конкурировать с республиканцами и демократами – нехватка финансов. При этом кандидаты от независимых политических сил периодически могут влиять на ход выборов, отбирая голоса у тех или иных конкурентов со схожей политической программой. Подобное случалось, к примеру, в 1992 году – когда демократ Билл Клинтон победил Джорджа Буша-старшего, поскольку у того отобрал часть голосов бизнесмен из Техаса Росс Перо.