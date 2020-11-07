Консервативные анархисты: кто мешает Трампу обойти Байдена

Спойлер для Трампа

Избирательная кампания в США последовательно приближается к своему финалу и тут основное внимание приковано к двум кандидатам в президенты — республиканцу Дональду Трампу и демократу Джо Байдену, — однако они далеко не единственные претенденты на пост главы Белого дома.

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Устойчивая двухпартийная система в США отодвигает на второй план небольшие партии, которые не обладают необходимым влиянием и ресурсами, чтобы бросить вызов демократам и республиканцам.

Но как минимум одной партии, которую можно назвать сильнейшей из слабейших, косвенно удалось повлиять на исход этих выборов.

Речь идет о Либертарианской партии, кандидаты от которой фигурируют в избирательных бюллетенях во всех 50 штатах начиная с 1996 года. На президентских выборах этого года ее представила Джоанн Йоргенсен — 63-летняя профессор в университете Клемсона и мать двоих детей впервые решила побороться за место главы Белого дома.

Шансов на победу у Йоргенсен нет — ни в одном регионе она не смогла набрать даже 5% голосов. Однако те голоса, которые она все же получила, могли решить исход выборов.

С точки зрения CNBC News, больше всего участие Йоргенсен в выборах ударило по Трампу, так как претендент от Либертарианской партии забрала на свой счет голоса в «колеблющихся» штатах.

Тут стоит отметить, что подсчет голосов все еще продолжается, но позиции Трампа последовательно становятся все хуже. Пока республиканец гарантированно получает 214 голосов выборщиков, а Байден набирает 253.

Исход гонки решают «колеблющиеся» штаты, где между кандидатами наблюдается минимальный разрыв. Как раз тут и вступает в игру фактор «третьей партии». По данным NBC News, общее количество голосов кандидата-либертарианца составило около 1 621 273 человека. Это небольшое количество голосов смазывает общую картину почти во всех «колеблющихся» штатах, где разрыв между Трампом и Байденом порой исчисляется несколькими тысячами бюллетеней.

К примеру, Йоргенсен получила 1,2% в Висконсине, где разрыв между Трампом и Байденом в пользу последнего составляет всего 0,7%. В Пенсильвании действующий президент отстает от соперника на 0,4%, здесь же либертарианцам отошли 1,1% голосов. Аналогичная ситуация складывается также в Джорджии и Аризоне.

Если бы Трамп получил хотя бы часть голосов либертарианцев в этих четырех штатах, у него было бы достаточно выборщиков, чтобы заявить о своей уверенной победе.

Консерваторы-анархисты

Сама Йоргенсен утверждала, что не выступает в качестве спойлера и не забирает никаких голосов у других кандидатов. По ее словам, эти голоса принадлежат американцам, которые имеют полное право на свой выбор.

«Наша партия берет лучшее от правых и левых, большинство наших голосов поступает от независимых граждан или людей, которые никогда раньше не голосовали», — подчеркивала кандидат.

К своим конкурентам в лице Трампа и Байдена Йоргенсен относится скептически. В интервью USA Today политик говорила, что оба ее соперника не такие уж разные, поэтому кто победит — значения не имеет.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, у мелких партий в США, из которых либертарианцы наиболее заметны, на всем протяжении их участия в избирательном процессе одна миссия — оттягивать электорат от близкой по духу к ним партии.

«Либертарианская партия вместе с республиканцами входит в общее консервативное течение в американской политике. Казалось бы, они очень близки друг к другу, но либертарианцы выдвинули своего кандидата вместо того, чтобы поддержать Трампа. Они явно понимали, что не смогут победить.

В итоге получилась такая медвежья услуга Трампу, так как часть электората им оттянуть удалось», — добавил эксперт.

Либертарианцы не всегда были близки по духу к республиканцам. Само основание партии связано с произнесенной в 1971 году речью президента-республиканца Ричарда Никсона, который объявил о «новой экономической политике» с замораживанием зарплат и отказе от золотого стандарта. По мнению основателей новой партии, предложение Никсона совсем не сходились с идеями отцов-основателей американского государства.

На данный момент Либертарианская партия — крупнейшая политическая сила в США после демократов и республиканцев. Либертарианцы выступают за открытую рыночную экономику, свободную международную торговлю и невмешательство в дела других государства. Кроме того, сторонники партии решительно против любого вмешательства властей в личные, семейные и деловые решения людей.

«Либертарианцы считают, что федеральное правительство в целом зло. То есть это крайний вариант американского консерватизма. Их можно назвать консервативными анархистами. Конечно, у них есть свои сторонники, так как в США многие не любят так называемое «большое правительство». Однако их не так много, чтобы рассчитывать на какой-либо реальный результат», — отметил Валерий Гарбузов.

Электорат партии в основном состоит из предпринимателей, так как либертарианцы выступают за сокращение налогов на крупный и средний капитал, урезание социальных программ.

«Также либертарианцы выступают за ликвидацию программ так называемого социального государственного вспомоществования. Многие говорят, что количество дармоедов в США превысило все мыслимые пределы, люди на государственном пособии ничего не делают, а только требуют его повышения — Либертарианская партия против этого», — подчеркнул Гарбузов.

С точки зрения эксперта, либертарианцы придерживаются староамериканского взгляда на человека, то есть они уверены, что каждый американец должен строить свою судьбу сам и ни на кого не рассчитывать, тем более на государство.

Особой поддержки на территории США у партии нет, поскольку столь радикальные консервативные взгляды не пользуются большим спросом. Это отчасти подтверждает предварительный результат Йоргенсен на президентских выборах, а также отсутствие партии в конгрессе за ее почти 50-летнюю историю.

«Они осознают то, что не могут самостоятельно добиться успеха. Отчасти поэтому в конце 70-х либертарианцы пошли под знамена республиканца Рональда Рейгана. Вернее, ему самому удалось сплотить вокруг себя все течения консервативного движения. Однако сейчас такой ситуации не наблюдается, Трамп не смог стать объединителем консервативных сил в США», — резюмировал Гарбузов.