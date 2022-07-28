Военная операция РФ на Украине. День 155-й

Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии со своими правами, заявили в компании — ТАСС.
Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки нефти РФ у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем, следует из отчета.
Компания оценила чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России «Лукойлу» в $83 млн, убыток от разниц курса — $343 млн.
В ЛНР с февраля погибли 77 человек, включая троих детей, 222 мирных жителя получили ранения — представительство республики в СЦКК.
За прошедшие сутки ВСУ 146 раз открывали огонь по ДНР, что стало максимальным показателем с начала эскалации — представительство в СЦКК.
ВСУ за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР.
Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
❗️ Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлен до 5 августа, сообщает Росавиация — ТАСС.
Росавиация в 26-й раз продлевает запрет на полеты.
Мирная жительница в Кировском районе Донецка ранена из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин — ТАСС.
Ростуризм не поддерживает идею создания «черного списка» иностранных отелей. По словам главы ведомства Догузовой, случаи русофобии в отелях фиксировались, особенно в марте-апреле, но сегодня таких обращений в Ростуризм практически не поступает — РИА «Новости».
Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов — ТАСС.
Австрийская OMV не ждет полной остановки поставок газа из России, но допускает их будущие сокращения, заявили в компании — ТАСС.
Четыре человека погибли, 11 ранены на территории ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск — штаб территориальной обороны республики.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти летчика Александра Кукурбы, который возглавлял разведку штаба 299-й бригады тактической авиации — ТАСС.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные выпустили из ствольной артиллерии 10 снарядов по Донецку.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные выпустили по Донецку реактивные ракеты с запрещенными противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Они были рассыпаны по Киевскому и Куйбышевскому районам города.
В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины за 10 минут два раза обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский район Донецка. В общей сложности ВСУ выпустили девять снарядов.
Гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года — ТАСС.
Счетная палата предложила отказаться от размещения средств ФНБ в валютах объявивших санкции стран — ТАСС.
Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам. Соответствующий документ был опубликован в среду на сайте кабмина республики — ТАСС.
Призывы американских сенаторов к ограничению доступа к ряду российских испаноязычных СМИ противоречат базовым установкам о неприемлемости цензуры и свидетельствуют о раздражении правящих кругов США тем, что граждане латиноамериканских стран делают выбор в пользу СМИ РФ, а не подконтрольных США изданий, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне — ТАСС.
Процесс ухода японского бизнеса из России или приостановки его деятельности, начавшийся в марте, существенно затормозился в июне и полностью остановился в июле. К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank — ТАСС.
Власти Египта освободили ряд компаний от их обязательств по поставкам пшеницы с Украины, закупленной еще в декабре прошлого года — ТАСС со ссылкой на Reuters.
Расторгнуты контракты на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы.
H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы на 30 недель стоимостью $210 млн — РИА «Новости».