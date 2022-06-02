«Регулировать дистанцию будет Украина»: США не стали ограничивать радиус действия РСЗО HIMARS

Вашингтон поставит Киеву РСЗО HIMARS, дальность действия которых достигает 500 км. Таким образом у ВСУ появляется возможность ударить по территории России. Если раньше утверждалось, что радиус полета ракеты будет уменьшен до 80 км, то сейчас США отказываются это делать. Москва уже предупредила Киев о последствиях удара по России.

Если Киев использует американские системы залпового огня против российских объектов, то Вооруженные силы России будут действовать на «поражение центров принятия решений», заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что эта мера может коснуться Минобороны и Генштаба. «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», – добавил Медведев.

Посол США на Украине Бриджит Бринк ранее заявила, что американские власти не будут ограничивать дальность работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Украине.

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на 700 млн долларов, включая системы HIMARS... Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», – отметила она на брифинге в Киеве.

Она добавила, что предоставление этого оружия должно «помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей и обеспечить ее артиллерийским вооружением с большей дальностью».

Ранее в Белом доме подчеркивали, что ради безопасности дальность полета ракет для РСЗО не будет превышать 80 км.

1 июня президент США Джо Байден официально подтвердил планы Вашингтона оказать военную помощь Украине на $700 млн. Штаты обеспечат украинские войска реактивными системами залпового огня HIMARS (гипотетически они могут ударить с территории Украины по целям в России, радиус действия — 500 км), вертолетами, тактическими транспортными средствами, противотанковыми ракетами Javelin, зенитно-ракетными комплексами Stinger.

Американские власти утверждают, что 11-й пакет военной помощи направлен исключительно для оборонительных целей в пределах Украины, а Киев обещал не использовать РСЗО для обстрела российских территорий.

После этого украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ не будут атаковать Россию при помощи оружия из США.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их [РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», – сказал он в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Но и свои территории власти Украины не собираются уступать. «Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», – добавил Зеленский. Он также рассказал, что ежедневно украинская армия теряет порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 раненными.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова не верит обещаниям Киева о том, что РСЗО не будут использованы против территории РФ. «Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, нельзя обсуждать и бесполезно», – сказала она в эфире «Соловьев Live».

По словам Захаровой, в России «больше никто не ориентируется» на слова Зеленского и других лидеров западных стран. «Не потому, что эти слова – бесценные обещания, а потому, что они ничего не стоят», – подчеркнула Захарова.

В Кремле ранее напомнили, что кредит доверия Киев исчерпал, так как президент Украины не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

При этом на фоне заявлений Зеленского депутат Верховной рады Егор Чернев допустил, что украинские военные могут нанести удар по России ракетами HIMARS. Он назвал «легитимными целями» для ВСУ российские самолеты и военных на территории России.

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – приводит его слова «Коммерсант».