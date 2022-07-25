Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Борисов назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству... 18:22
ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану сербского «Партизана» Зделару 18:15
Прокуратура нашла грубые нарушения в детском палаточном лагере на Курилах 18:12
В Петербурге девятилетняя девочка отравилась бензином 18:12
Украинский министр Федоров сообщил о покупке Киевом дронов на $7,7 млн 18:11
Россиянина, которого три дня искали абхазские спасатели, нашли в охотничьем... 18:10
Курский губернатор заявил о минометном обстреле ВСУ 18:10
Биологи из США опровергли провокационную теорию о тираннозавре Рексе 18:09
Биологи из Канады и США выяснили, почему раковые клетки двигаются быстрее нормальных 18:09
Пищевые химики из Италии выяснили, что свет «убивает» вкус белого вина 18:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

«В зоне поражения все жилые районы». Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с гексаном

Минобороны РФ утверждает, что СБУ готовит провокацию с применением гексана в Славянске

close
100%
Андрей Стенин/РИА «Новости»
Минобороны РФ заявило о подготовке СБУ провокации с применением гексана в Славянске. Как утверждает ведомство, сотрудники спецслужбы планируют взорвать более 120 т гексана на масложировом комбинате и обвинить российских военных в неизбирательных ударах по опасным объектам. Министерство также сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном. По данным ведомства, два десантных катера ВМС Украины были уничтожены.

Минобороны РФ считает, что сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию в Славянске в ДНР с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.

По утверждению министерства, в ближайшие дни СБУ планирует взорвать на масложировом комбинате емкости с гексаном общим объемом более 120 т.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил жителей Славянска о возможном инциденте.

«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — заявил Мизинцев.

По его словам, украинская сторона хочет обвинить ВС РФ и формирования ДНР в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам. Мизинцев утверждает, что украинские власти планируют широко освещать провокацию в СМИ.

При подрыве емкостей токсичное облако распространится более чем на 10 км.

«В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — рассказал генерал-полковник.

Чем опасен гексан?

Гексан — это мощный нейротоксин и канцероген, который оказывает раздражающее действие на кожу, рассказали в ведомстве. Вещество при вдыхании поражает легкие, действует как сильный наркотик, вызывает сонливость, головокружение и раздражение глаз, поражает периферическую нервную систему, угнетает центральную нервную систему.

Если человек долго находится в парах гексана, у него возникает хроническое отравление, которое приводит к серьезным заболеваниям нервной системы с быстрой утомляемостью, головными болями и снижением мышечного тонуса.

Кроме того, гексан может самовоспламеняться при температуре плюс 23-38ºС, поэтому взрыв может произойти из-за аномально высокой температуры воздуха, установившейся в Славянском районе. В ведомстве посоветовали жителям Славянска укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери.

Минобороны РФ обратилось к ООН, Организации по запрещению химического оружия и Международному Красному Кресту с призывом повлиять на складывающиеся обстоятельства и предотвратить трагедию.

Попытка контрнаступления на харьковском направлении

Народная милиция ЛНР и вооруженные силы РФ пресекли попытку украинского батальона «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении, сообщил РИА «Новости» командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».

«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны. И наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему максимальное огневое поражение», — сообщил военный.

По его словам, «Кракен» был вынужден «отказаться от своего коварного плана» — прорвать линию обороны и выдвинуться к границам России.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских военных высадиться на катерах под Херсоном.

По данным ведомства, в акватории Днепровского лимана пресекли попытку украинских военных выдвинуться и высадиться с быстроходных десантных катеров на территорию Херсонской области.

«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в ведомстве.

14 июля в Минобороны РФ заявили, что российские военные высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 украинских военных, в том числе бойцов батальона «Кракен».

В ходе военной операции ВС РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. На подконтрольных России территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Члены администраций неоднократно говорили о возможности проведения референдума для вхождения в состав России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть