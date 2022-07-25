«Газпром» отключает еще одну турбину «Северного потока». Прокачка составит 20% от мощности

«Газпром» с 27 июля снизит суточную производительность «Северного потока» до 33 млн куб. м газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания останавливает еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо. На этом фоне газ в Европе вырос в цене больше чем на 12%, превысив отметку в $1890 за тысячу куб м. Министерство экономики Германии, комментируя ситуацию, заявило, что технических причин для сокращения поставок нет.

«Газпром» остановит работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая». В связи с этим прокачка по «Северному потоку» упадет в два раза и составит лишь 20% от плановой мощности газопровода.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении холдинга.

Суточная производительность станции «Портовая» с 7:00 мск 27 июля упадет до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м.

На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе резко выросли на 12% и превысили отметку в $1890 за тысячу куб м.

Министерство экономики Германии заявило, что «технических причин для сокращения поставок нет», а Siemens Energy в свою очередь утверждает, что не видит связи между турбиной, необходимой для полноценного функционирования газопровода, и сокращением поставок газа.

«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом», — указали в компании.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе предупреждал о таком развитии событий. Он говорил, что в конце июля на ремонтные работы отправится еще одна турбина.

Проблемы в работе станции

Проблемы в работе компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей прокачку газа по «Северному потоку», начались в июне.

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

«Газпром» сообщил, что это произошло в том числе из-за задержек в работе компании Siemens, которая не смогла в срок вернуть из Канады турбину, необходимую для работы. Siemens объяснила это санкциями: одна из турбин ремонтировалась в Канаде и оказалась заблокированной, когда Оттава ввела санкции против России.

Прокачку газа по «Северному потоку» сократили до 67 млн куб. м. в сутки. Так, с середины июня прокачка топлива через газопровод велась на 40% от планового объема.

С 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по «Северному потоку» на время техобслуживания.

Возврат турбины из Канады

В июле Германия, которая получает газ по «Северному потоку», после долгих переговоров добилась от Канады возвращения турбины «Газпрому». Оттава также разрешила ремонт и последующий возврат России еще пяти агрегатов в течение двух лет. При этом Канада будет принимать и отдавать турбины только через Германию.

17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в ФРГ. 21 июля Берлин подтвердил, что получил турбину из Оттавы.

Ее должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Агентство Reuters утверждало со ссылкой на источники, что Россия не дала согласие на ее транспортировку.

Siemens Energy заявила, что власти Германии предоставили все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели, однако для ввоза агрегата в РФ не хватает таможенных документов.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно», — заявили в компании и указали, что «Газпром» как заказчик обязан предоставить бумаги.

24 июля стало известно о передаче «Газпрому» компанией Siemens Energy экспортной лицензии, выданной Канадой. Она позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

25 июля в «Газпроме» подтвердили, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока» и изучили их. При этом отметили, что документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В частности, отметила компания, остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, «решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

Будущее поставок газа

В Кремле сообщили, что прокачка газа по «Северному потоку» после установки возвращенной с ремонта турбины пойдет в том объеме, в котором это возможно технологически.

«Мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей и так далее, технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также назвал контрастирующими с реальностью слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа.

«Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства. А то, что сейчас произошло снижение объемов поставок, это связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности ФРГ», — заявил представитель Кремля.

Шольц ранее выразил мнение, что не следует полагаться на поставки газа из РФ.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, Ямал — Европа или «Северный поток», — указывал канцлер.

Шольц назвал заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительными».

«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — сказал глава правительства ФРГ и призвал европейские государства согласиться на меры по сокращению потребления газа.

Газопровод «Северный поток» был введен в эксплуатацию в 2011 году. Его общая протяженность составляет 1 224 км, а мощность – 55 млрд куб. м газа в год.