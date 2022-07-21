Конгресс готов признать Россию спонсором терроризма

Если Госдеп США не признает Россию спонсором терроризма, то это сделает Конгресс, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси госсекретарю Энтони Блинкену, пишут СМИ. Один из источников сообщил, что Белый дом получит таким образом «политическое прикрытие» для эскалации экономического давления и «антипутинской риторики». Сейчас государствами-спонсорами терроризма Вашингтон признает Сирию, Иран, КНДР и Кубу. «Газета.Ru» рассказывает, что могут сделать США в случае внесения РФ в список.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс США признает Россию страной-спонсором терроризма, если Госдепартамент откажется от такого решения. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Пелоси сказала эти слова Блинкену в ходе телефонного разговора, состоявшегося на этой неделе.

«Принятие закона конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — сказал журналистам источник в Конгрессе США.

Он добавил, что нет юридических оснований для того, чтобы запретить конгрессменам принять такое решение.

Включение страны в список государств-спонсоров терроризма влечет за собой строгие ограничения на взаимодействие с ней. Запрещается экспорт оборонных товаров, ужесточается контроль за экспортом продукции двойного назначения, применяются финансовые запреты и прочие санкции. Наказания могут вводиться также для третьих стран, торгующих с государством-спонсором терроризма.

Первой в «черном списке» Вашингтона в декабре 1979 года оказалась Сирия. В 1984 году – Иран, в ноябре 2017 года туда также внесли Северную Корею, а в январе 2021 года – Кубу.

Госсекретарь Блинкен весной заявил, что власти США изучают возможность признания России страной-спонсором терроризма. По его словам, «нет сомнения в том, что россияне терроризируют украинцев».

Однако, добавил он, вопросы остаются к юридическому обоснованию такого признания. «Аппарат нашего юрисконсульта рассматривает вопрос, существуют ли в соответствии с законом критерии, чтобы считать Россию государством — спонсором терроризма в ситуации с Украиной. Это находится на рассмотрении», — сказал Блинкен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве расценивают заявления Вашингтона как «пропагандистский ход».

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала дипломат.

Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону.

«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула она.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что обратился к США с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма. По его словам, соответствующую резолюцию утвердил комитет Сената США, а юридическое решение может принять Государственный департамент.

«Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», — заявил украинский лидер.

Комментируя призыв Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следователи России, ДНР и ЛНР готовят свод доказательств актов терроризма и геноцида в отношении жителей Донбасса со стороны Украины.

«Работает очень много специалистов, гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида, в отношении жителей упомянутых республик», — сказал Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой семерки» (G7) в ФРГ не стал поддерживать намерение властей США признать Российскую Федерацию «спонсором терроризма».

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — заявил французский лидер.