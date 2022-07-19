«Новая Тэтчер» против мультимиллионера. Как проходят выборы премьера Британии

В Великобритании подвели итоги четвертого раунда голосования за кандидатов на пост премьера страны. Из гонки выбыла экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. По итогам голосования вновь лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак, который в следующем раунде поборется с Пенни Мордонт и Лиз Трасс. Опросы не выявили лидера гонки, а разрыв между кандидатами стремительно сокращается. Следующий тур выборов пройдет 20 июля.

В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии прошли бывший глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт. Результаты голосования объявил глава «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) Грэм Брэди.

Из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. По итогам четвертого тура голосования, которое проводится среди депутатов партии консерваторов, она набрала 59 голосов.

Риши Сунак не сумел обеспечить себе место в финале выборов. Он получил 118 голосов парламентариев-консерваторов, в то время как для попадания в финальный список необходимы не менее 120 голосов. Кроме того, темпы роста его поддержки среди депутатов значительно снизились. В ходе сегодняшнего голосования Сунак получил лишь три новых голоса.

Пенни Мордонт заняла второе место, набрав 92 голоса (на 10 больше, чем 18 июля), а Лиз Трасс стала третьей в гонке. За нее проголосовало 86 парламентариев-консерваторов (на 15 больше, чем в прошлом туре).

Мордонт ранее пообещала на посту премьера возглавить усилия стран Запада, направленные против «жестокой агрессии» России на Украине. В свою очередь Трасс заявила, что если станет премьером, она встретится на саммите G20 c президентом РФ Владимиром Путиным и «вызовет его на разговор».

Что говорят опросы

Фаворит избирательной гонки Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из своих возможных соперников, следует из данных опроса членов Консервативной партии, проведенного компанией YouGov. Так, Трасс он проигрывает в соотношении 35% к 54%, а Мордонт — 37% к 51%. Опрос проводился 18-19 июля среди 725 членов партии.

Трасс стала фаворитом в избирательной гонке за пост британского премьера по данным одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes. Ранее лидирующую позицию занимала Пенни Мордонт, которая теперь опустилась на третье место.

Бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул ранее выразил уверенность, что новым британским премьером станет Лиз Трасс. По словам эксперта, она считается «новой Маргарет Тэтчер» в партии. В то же время, отмечает Коул, Сунак — мультимиллионер, что не очень хорошо воспринимается членами партии.

При этом Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых телевизионных дебатах претендентов на пост премьер-министра, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum по итогам дебатов, прошедших 17 июля.

Из 1 тыс. респондентов 24% назвали Сунака победителем. На втором месте с 19% шел глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Мордонт заняла третье место (17%), а Трасс — четвертое (15%).

Основными темами обсуждения были пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в стране, налогообложение, Brexit, международная повестка и проблемы экологии.

Финал голосования

Изначально на роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны претендовали 11 парламентариев. Финальный раунд отборочного голосования пройдет 20 июля. Его итоги предсказать трудно: выбывшая из гонки Кеми Баденок считалась представителем «правого крыла» Консервативной партии и, возможно, ее сторонники будут голосовать за Лиз Трасс. Это может позволить главе МИД обогнать своих соперников, которые представляют центристские силы в партии.

Когда останется два претендента на пост премьера, состоится финальный тур. В нем голосовать будут все члены партии, численность которой сейчас составляет около 200 тыс. человек. Голосование пройдет по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

До избрания нового лидера обязанности главы кабмина будет исполнять Борис Джонсон, который возглавлял правительство с 24 июля 2019 года. 7 июля Джонсон объявил об отставке на фоне скандала из-за его кадровой политики.

Скандал был связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Джонсон назначал Пинчера на высокие посты, зная о расследовании против него по подозрению в домогательствах, это и послужило причиной резкой критики в адрес премьера. Джонсон извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях.