В Британии выбирают премьера. Есть ли кандидат, удобный для России?

Первый раунд выборов нового премьер-министра Великобритании отсеял лишь двух кандидатов, оставив шестерых претендентов. Предсказать, кто именно выиграет гонку, пока преждевременно, однако эксперты считают, что ни один из кандидатов не откажется от жесткой антироссийской линии Лондона во внешней политике. Кто претендует на пост британского лидера и чем они известны — в материале «Газеты.Ru».

Человек, потопивший Джонсона

Лидером первого тура голосования стал бывший министр финансов — де-факто второй человек в правительстве после премьер-министра Риши Сунак. По итогам первого тура выборов он получил поддержку 88 консерваторов из Палаты общин..

Сунак стал депутатом британского парламента в 2015 году, а высокий пост канцлера казначейства (то есть министра финансов) получил уже спустя четыре года, сохраняя его вплоть до 5 июля. В этот день он в резких выражениях объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом, четко заявив о своем несогласии с Борисом Джонсоном.

Для Джонсона отставки Сунака и Джавида стали началом стремительного конца его пребывания на посту премьер-министра.

Сунак, занимаясь в основном внутренними экономическими вопросами Великобритании, за годы пребывания на посту не отличился яркими высказываниями о России.

Более того, с Россией связан скандал вокруг Сунака, который может помешать ему занять пост главы правительства. Бывший глава британского минфина и его супруга владеют компанией IT-компанией Infosys, заявившей об уходе из России только в апреле. То есть, Лондон ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине, а Сунак еще некоторое время продолжал получать доходы на российском рынке, призывая другие компании из Великобритании воздержаться от инвестиций в Россию.

Сунак был замешан и в других скандалах, как коррупционного характера, так и со злосчастным «патигейтом», из-за которого британцы требовали отставки Джонсона последние несколько месяцев.

«Своим участием в коррупционных скандалах Сунак подмочил себе репутацию. И на мой взгляд, слабая компетенция в экономических вопросах, например, у Элизабет Трасс, не так остро воспринимается как публичные скандалы, связанные с канцлером казначейства», — говорил ранее «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

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Ярая противница России

Уже упомянутая Лиз Трасс, министр иностранных дел в кабинете Бориса Джонсона, по итогам первого тура занимает лишь третью строчку, набирая 50 голосов своих коллег. Из всех кандидатов она известна наиболее жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за военные действия на территории Украины.

Эксперты, однако, сомневаются, что ее ястребиная позиция поможет ей стать новой главой правительства Великобритании.

«Трасс начинала свою политическую деятельность как левый политик, потом была в составе либералов-демократов, и только после этого пришла к консерваторам. Я думаю, внутри Консервативной партии все это помнят и мало кто воспринимает ее как убежденного консерватора, который может возглавить партию», — сказал «Газете.Ru» первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк указала на другой фактор, играющий не в пользу Трасс — ее высокая лояльность лично Борису Джонсону:

«Именно тот факт, что Трасс была ближайшим соратником Джонсона и не дистанцировалась от него во время скандала, до последнего высказывая премьеру свою поддержку, может настроить консерваторов против нее — просто из-за ассоциаций с прошлым премьером».

«Консервативная партия хочет отделиться от наследия Джонсона для того, чтобы обновить партию, партийную программу и с успехом выиграть парламентские выборы, которые сейчас назначены на 2024 год», — подчеркнула эксперт.

close 100% Лиз Трасс во время встречи с контингентом британских войск, дислоцирующихся в рамках миссии НАТО в Эстонии Simon Dawson/No 10 Downing Street

Боевая министр

Второе место по итогам первого тура досталось младшему министру по торговой политике Пенни Мордонт — ее поддержали 67 депутатов-консерваторов.

В 2019 году она стала первой в истории страны женщиной на посту министра обороны. До этого политик, будучи резервисткой Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Дэвида Кэмерона.

Мордонт считается кандидатом, объединяющим разные крылья партии, поскольку является и сторонницей Brexit, и приверженцем либеральной социальной политики.

Еще одним важным ее преимуществом, по словам Киры Годованюк, является то, что Мордонт не является участником многочисленных скандалов британской политики, чего нельзя сказать о других кандидатах.

Примечательно, что в случае выхода на финальный этап гонки, когда рядовые члены Консервативной партии будут выбирать между двух кандидатов, шансы Мордонт на победу выше, чем у остальных. Согласно опросу YouGov, Мордонт поддерживают 27% консерваторов — отрыв от остальных кандидатов больше, чем в два раза.

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Трое из ларца

В гонке остались еще три кандидата — Кеми Баденок, получившая 40 голосов; Том Тугендхат с 37 голосами и Суэлла Брейвермен, которую поддержали 32 консерватора.

Баденюк — единственная чернокожая кандидатка, была депутатом парламента с 2017 года, в правительстве Бориса Джонсона она в течение двух лет была министром по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям.

Тугендхат — бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане, который критиковал решение США вывести войска из этой страны. Хотя его давно прочат в лидеры консерваторов, поработать в министерстве ему пока не удалось. С 2020 года он возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин.

Российскому читателю этот политик известен прежде всего своими резкими высказываниями о России — например, он предлагал выслать граждан РФ из Великобритании.

Брейвермен — министр юстиции Англии с 2020 года. В предыдущем правительстве Терезы Мэй она занималась Brexit'ом, но подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора.

close 100% Суэлла Брейвермен, Том Тугендхат и Кеми Баденок (коллаж) Reuters

Что дальше?

По итогам первого тура из гонки вылетели только двое кандидатов — Джереми Хант и Надим Захави, каждый из которых набрал менее 30 голосов. При этом Хант был основным конкурентом Бориса Джонсона на прошлых выборах лидера Консервативной партии.

По словам Игоря Ковалева, Хант был самым умеренным из восьмерых кандидатов и его быстрое поражение говорит о том, что «Консервативная партия радикализируется».

close 100% Джереми Хант и Надим Захави Reuters

Сколько еще туров пройдет до определения лидеров гонки — пока неизвестно. По итогам каждого следующего тура, которые могут проходить каждый день, из гонки будет вылетать кандидат или кандидаты с наименьшим количеством голосов. И так — до тех пор, пока не останется два фаворита, из которых выбирать уже будут все члены Консервативной партии, а не только депутаты из Палаты общин.

Окончательные результаты выборов нового лидера тори — и имя нового премьер-министра страны — станут известны 5 сентября.

Но кто бы это ни был, политика Лондона по отношению к России не изменится.

«В британском истеблишменте на сегодняшний день, на мой взгляд, нет пророссийских или хотя бы лояльно настроенных к России политиков. Поэтому о смене курса и улучшении отношений с Москвой в ближайшей перспективе можно даже не думать», — указал Игорь Ковалев.