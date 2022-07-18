«Разборки в тылу — очень плохой сигнал для власти»: почему Зеленский отстранил глав СБУ и Генпрокуратуры

На Украине объявили о двух громких отстранениях — главы СБУ Ивана Баканова, которого связывают с президентом Владимиром Зеленским узы дружбы с детского возраста, и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной стала масса дел о госизмене и «коллаборационизме» в пользу россиян на контролируемых ими территориях. Эксперты говорят, что внутренние разборки в украинском истеблишменте свидетельствуют об отсутствии амбициозных планов на фронте. «Газета.Ru» разбиралась в подоплеке кадровой политики Зеленского на фоне спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский решился на большие перемены в руководстве республики, несмотря на боевые действия на территории его страны. Накануне он отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Баканов, который учился в одной школе в Кривом Роге с президентом, был отстранен по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ, которая говорит о ненадлежащем исполнении или неисполнении служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы или другие тяжелые последствия.

Зеленский в своем обращении рассказал, что претензии к отстраненным касаются, прежде всего, большого количества случаев госизмены и коллаборационизма в силовых структурах (в отношении тех, кто решил сотрудничать с Россией) —

уже открыто 651 уголовное дело. Конкретно в СБУ и прокуратуре более 60 сотрудников продолжают работу на подконтрольных Вооруженным силам России территориях.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — пообещал Зеленский.

Непосредственным поводом для отстранения Баканова, по сведениям украинских СМИ, стало задержание по подозрению в госизмене 16 июля его помощника и бывшего главы крымского СБУ с 2020 по 2022 годы Олега Кулинича (подразделение продолжало до 2 марта работу в Херсоне, несмотря на неподконтрольность полуострова Киеву с 2014 года).

При этом, по информации портала «Страна.ua» именно отстранение Баканова и Венедиктовой, а не увольнение, которое необходимо проводить через парламент, связано с отсутствием у властей альтернатив на важные посты.

Пока что ведомства временно возглавляют заместители — Алексей Симоненко в прокуратуре и Василий Малюк в СБУ. При этом источники этого же портала уверяют, что «по Баканову идет расследование, там все очень серьезно, а Венедиктову хотели уволить давно — там просто бардак и отсутствие работы».

Ранее издание Politico писало о конкретных претензиях к Баканову, — в первые дни и часы российский спецоперации на Украине руководители СБУ принимали решения, которые «могли стоить стране драгоценных территорий, в том числе стратегического города Херсона». Анонимный высокопоставленный чиновник рассказывал, что многие сбушники вели себя «очень странно», сбегая или поджигая все здание службы в Чернигове.

Политолог Андрей Суздальцев сказал «Газете.Ru», что для Зеленского сложилась очень тяжелая ситуация в силовых ведомствах на территориях, которые перешли под контроль России после начала спецоперации.

«Сейчас повторилась в какой-то степени ситуация с вертикалью власти и правоохранительными органами 2014 года в Крыму, где большая часть местной власти перешла на сторону России. Сейчас ситуация примерно похожая в Херсонской области, Запорожье и даже частично в Харьковской области.

Так, МВД на этих территориях распустилось, когда туда зашли российские войска. Потом стали создавать военно-гражданские администрации, появилась новая полиция, но она на 70% состоит из представителей старой. И если это можно еще объяснить, то дальше возникли проблемы с прокуратурой и СБУ. Так, прокуратура прекрасно информирована о всех фактах использования украинского государства для наживы и коррупции. Там считают, что нынешние власти все это зачастую покрывают, а прокуратуру делают крайними. В СБУ же полный раскол, где одна часть воюет против другой. И там прекрасно информированы о том, что происходит на занятых российскими военными частях Украины, где многие относятся лояльно к российскому флагу, их записывают в предатели. Для Зеленского происходящее — катастрофа, это очень плохой индикатор для властей Украины. Если эти процессы будут продолжаться, то власть будет разрушаться изнутри», — говорит политолог.

Кроме того, кадровыми решениями Зеленского оказалась недовольна оппозиция. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала их антиконституционными, ликвидирующими демократию и законность в стране. Считается, что Венедиктова самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко, подозрение в отношении которого в итоге подписывала не она, а ее заместитель Симоненко.

Российские же спикеры записали решения Зеленского на свой счет — сенатор Андрей Клишас и официальный представитель МИД России Мария Захарова написали, что Киев таким образом проводит «денацификацию».

Как найти агента

Обвинения в работе на Кремль традиционны для украинской политики были еще до спецоперации почти в отношении каждого высокопоставленного украинского чиновника, о чем рассказывала, например, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

После начала военной операции России на Украине Верховная рада сразу приняла два закона о коллаборационизме, — поправки в статью «Государственная измена» (ответственность за попытки организации выборов или организации власти на «оккупированных Россией территориях») и утверждение понятия «коллаборационизм» («наказание за публичное отрицание российской вооруженной агрессии против Украины и поддержку решений страны-агрессора, совершение пропаганды»).

А СБУ, в свою очередь, в последние месяцы разоблачала агентскую сеть ФСБ в украинском правительстве — по такому обвинению были, например, задержаны заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.

«Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от $2 до 15 тыс. за задание», — утверждалось в сообщении.

В условиях военных действий предателей Украины и «агентов России» ищут даже в США.

Так, член конгресса США, уроженка Украины Виктория Спарц отправляла письмо президенту США Джо Байдену, где «разоблачала» главу офиса президента Андрея Ермака. Среди претензий в его адрес — провал его заместителя Олега Татарова, который занимал пост заместителя начальника Главного следственного управления МВД еще при Викторе Януковиче, в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.

Впрочем, в МИД Украины не восприняли серьезно письмо Спарц, — спикер МИД Украины Олег Николенков тогда заявил, что конгрессмен «спекулирует на горе украинцев» и занимается «провокацией».

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин сказал «Газете.Ru», что Зеленский, хотя сейчас и среагировал на провалы спецслужб и прокуратуры, глобально добиться желаемого порядка там не сможет.

«Очевидно, что из спецслужб течет информация. Мы видим, что представители ВС России сообщают о планируемых провокациях, тем самым обнуляя смысл их проведения. Но, конечно, это не остановит утечку информации, Зеленский с этим не справится. Хотя сейчас те, кто сливал информацию, притихнут и будут сливать более аккуратно.

То же самое насчет прокуратуры, которая сливает, судя по всему, в другую сторону. Поскольку военная и финансовая помощь со стороны США массово разворовывается, а об этом говорят в американской прессе и Конгрессе. Это тоже неприятно и грозит прекращением помощи, и потому цель — запугать этих информаторов», — считает он.

Аналогично политолог Суздальцев считает, что отстранения Баканова и Венедиктовой на деле не принесут никакой практической пользы Зеленскому, и никак не смогут помочь ему в военных действиях.

«Скажем, обещанного контрнаступления не происходит. На этом фоне будут громкие заявления, расследования, гонения на собственную номенклатуру, все это будут демонстрировать Западу. Но на деле это все символические вещи, того же Баканова не посадят. А быть главой СБУ очень сложно, потому что часть ее воюет, часть — сбежала, часть — перешла на сторону России. Так что это никак не повлияет на стратегию Киева, и показывает его огромные проблемы. Если бы действительно власти Украины занимались вопросом контрнаступления и созданием миллионной армии, то было бы не до разборок в тылу», — уверен он.