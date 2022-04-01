Зеленский назвал двух украинских генералов в «предателями родины»

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух генералов СБУ. По словам главы государства, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и бывший руководитель Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко будут наказаны за то, что «нарушили присягу и предали родину».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и экс-начальнике Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко.

«Те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушили воинскую присягу, данную на верность украинскому народу... неминуемо будут лишены высших воинских званий. Случайным генералам с нами не по пути!» — подчеркнул Зеленский.

Он назвал Наумова и Криворучко «антигероями» и заявил, что они «предали родину».

«Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны»,— пообещал украинский президент.

Зеленский также рассказал, что подписал указ о награждении 136 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и подчеркнул, что благодарен каждому, кто защищает Украину. При этом он отметил, что ситуация на южном направлении и в Донбассе остается очень сложной.

Что известно об отставных генералах

По информации украинского издания «Страна.ua», Зеленский уволил Наумова еще в июле 2021 года по подозрению в участии в контрабандных схемах. Незадолго до начала российской спецоперации Наумов покинул страну вместе с семьей, отмечает издание.

Украинские СМИ сообщают, что Госбюро расследований Украины начало расследование по статье о госизмене в отношении экс-генерала СБУ. Телеканал «Громадське» отмечает, что во второй половине марта по ряду адресов Наумова прошли обыски. Официально правоохранительные органы об этом не сообщали.

Как отмечает издание «Зеркало недели. Украина», Наумов был фигурантом нескольких журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне, а также о покупке элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

Сергей Криворучко возглавлял УСБУ в Херсонской области с 7 ноября 2019 года. В августе 2021 года ему присвоили воинское звание бригадного генерала.

Подробности о возможных правонарушениях Сергея Криворучко неизвестны, однако ряд СМИ сообщает, что власти Украины подозревают его в соучастии Вооруженным силам России при «сдаче» Херсона. Город и сейчас остается под контролем российских военных.

25 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявлял, что часть депутатов горсовета покинула город, а сотрудников прокуратуры, Нацполиции и СБУ в Херсоне, по его словам, не было уже 24 февраля.

Более 200 уголовных дел за госизмену

Государственное бюро расследований Украины со дня начала военной спецоперации до 26 марта зарегистрировало 330 уголовных дел, из которых около 200 ㅡ за государственную измену и коллаборационизм, сообщили в пресс-службе ведомства.

В бюро отметили, что только за сутки (25-26 марта) ведомство открыло семь уголовных производств по факту совершения государственной измены.

15 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Как заявил зампредседателя украинского парламента Александр Корниенко, под действие новой уголовной статьи могут попасть депутаты Рады, которые покинули страну или ранее занимали «непатриотичную» политическую позицию.

20 марта Зеленский объявил о приостановке деятельности «Оппозиционной платформы — За жизнь» и еще 10 политических партий на время военного положения. По словам украинского президента, такое решение власти Украины приняли с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией.

Глава государства также ввел уголовную ответственность за разглашение информации о перемещении вооружений и военнослужащих в условиях военного или чрезвычайного положения. Согласно документу, за распространение информации о перемещении оружия, вооружений и боеприпасов грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. При этом срок увеличивается до пяти — восьми лет, если сведения касались перемещения или расположения воинских частей и других сил.