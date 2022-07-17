Зеленский уволил друга детства с поста главы Службы безопасности Украины

Владимир Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент Украины объяснил свое решение «очень серьезными вопросами» к главам ведомств из-за дел о госизмене и связи между работниками силовых структур Украины со спецслужбами РФ. Баканова уволили по 47-й статье Дисциплинарного устава вооруженных сил о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем «человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

«В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», — говорится в указе главы государства.

Венедиктова занимала свой пост с марта 2020 года, до этого она была и.о. директора Госбюро расследований Украины. Временно исполняющим обязанности генпрокурора будет ее заместитель Алексей Симоненко.

Президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ по 47-й статье Дисциплинарного устава вооруженных сил Украины. Согласно ей, отстранение связано с «неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей», которое повлекло «человеческие жертвы или другие тяжкие последствия».

Баканов — друг детства Владимира Зеленского. В Кривом Роге они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже — в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Баканов был главой избирательного штаба Зеленского, а также руководителем и юристом студии «Квартал-95». Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года, до этого работал первым замглавы ведомства.

Ответ на госизмену

Президент Украины объяснил, что уволил Венедиктову и Баканова из-за многочисленных фактов государственной измены со стороны их ведомств.

«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», — сообщил Зеленский.

По словам главы государства, более 60 работников органов и СБУ остались на подконтрольной России территории и работают против украинских властей.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — подчеркнул Зеленский.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку главы СБУ и генпрокурора Украины. «Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Предсказанная отставка

24 июня газета Politico писала со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, что Зеленский намерен отправить Баканова в отставку за непрофессионализм.

По данным источников Politico в Киеве, Баканов не смог отреагировать на начало военных действий 24 февраля и должным образом управлять своим огромным ведомством, насчитывающим более 30 000 агентов.

«Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — отмечал один из собеседников газеты.

Издание также указало, что старые друзья — Зеленский и Баканов — редко общаются в последнее время, за исключением государственных дел.

Politico отмечает, что озабоченность, помимо прочего, вызвали решения, принятые несколькими чиновниками в первые дни военных действий, которые могли «стоить драгоценной территории, в том числе стратегического города Херсон».

В частности, отметила газета, странным показалось решение экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко отдать приказ своим подчиненным покинуть Херсон перед наступлением российских войск вопреки указаниям главы государства.

Зеленский тогда не подтвердил информацию о возможном увольнении Баканова: «Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил».

Задержание экс-главы СБУ по Крыму

Издание Strana.ua утверждает, что задержанный 16 июля экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич был близок к Баканову и был его помощником. По словам источников портала, Баканов не знал о подготовке операции по задержанию Кулинича, а в оперативных действиях принимал участие заместитель главы СБУ Василий Малюк.

Зеленский, комментируя задержание Кулинича, напомнил, что тот был уволен с должности еще в марте, когда российские военные взяли Херсон под контроль.

«Собрано достаточно доказательств для предъявления этой особе подозрения в государственной измене. Все его преступные действия документированы. Всему, что он делал в течение этих месяцев и также раньше, будет дана надлежащая юридическая оценка», — указал Зеленский.

Кулинич возглавлял региональное управление спецслужбы с октября 2020 года.