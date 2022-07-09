«Его очень ценят в Киеве». Зеленский уволил самого скандального украинского посла

Владимир Зеленский снял с должности посла в Германии Андрея Мельника, а также уволил еще четырех послов в других странах. Мельник представлял Украину в Берлине почти восемь лет и был одним из наиболее известных дипломатов в ФРГ. Он неоднократно позволял себе резкие высказывания, в частности, назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Издание Bild утверждало, что отозвать Мельника попросил украинский МИД после скандальных слов о Степане Бандере. При этом в Киеве дипломат может занять должность замминистра иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе главы государства.

Помимо Мельника от должностей освобождены посол в Венгрии Любовь Непоп, посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк, а также посол в Чехии Евгения Перебийноса.

Свой пост покинет и посол Украины в Индии Игорь Полиха. Дипломат по совместительству был послом в Бангладеш, Непале и на Мальдивах.

Недавно украинский президент уже инициировал увольнение нескольких дипломатов. Так, 25 июня он уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии. Тогда причина увольнения не называлась.

Будущее карьеры Мельника

4 июля издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Мельник покинет свой пост, вернется в Киев и, возможно, станет заместителем министра иностранных дел.

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — рассказал собеседник Bild. Он утверждал, что дипломат может переехать из Берлина в Киев до наступления осени.

В свою очередь источники в украинском правительстве подчеркнули, что переезд Мельника в Киев не будет восприниматься как увольнение. Дипломат пробыл послом Украины в ФРГ восемь лет, хотя обычно послы остаются в должности в течение четырех лет, максимум шести.

Андрею Мельнику 47 лет. Он занимал должность посла Украины в Берлине с декабря 2014 года. Дипломатическую службу он начал в 1997 году. Работал в администрации президента Украины, в МИД, а также в посольстве страны в Австрии.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперты из Института Европы РАН и МГИМО не исключили, что сменить Мельника могут на более сдержанного дипломата.

Причины увольнения

Издание Bild предполагало, что причиной увольнения Мельника с поста стали его недавние высказывания о Степане Бандере. Дипломат в конце июня выступил с отрицанием причастности последователей Бандеры к убийству сотен тысяч евреев и поляков.

«Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — заявил дипломат.

«Я посещал могилу Степана Бандеры [в Мюнхене], потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу, борьбы за независимое украинское государство в крайне сложных обстоятельствах... Борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми почитается, а он тоже не по законам действовал», — говорил Мельник.

Его слова вызвали бурную реакцию. В частности, уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что подобные высказывания «на руку России», которая называет одной из целей военной операции на Украине борьбу с неонацизмом.

Посольство Израиля в ФРГ указало, что высказывания дипломата «искажают исторические факты, умаляют значение Холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми». В Польше также обвинили Мельника в фальсификации истории.

Тогда МИД Украины был вынужден заявить, что не разделяет позиции дипломата. Ведомство назвало высказывания Мельника его личным мнением, не отражающим позицию Киева. Пресс-секретарь дипведомства Олег Николенко заверил Польшу, что слова Мельника в министерстве восприняли с недоумением.

В то же время британская газета Express утверждает, что Мельника уволили после обострения противоречий с ФРГ из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива из России.

«Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», — сказано в статье.

Скандалы с участием экс-посла

Украинскому внешнеполитическому ведомству не впервые приходится комментировать заявления дипломата. Посол неоднократно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов военной и финансовой помощи Киеву.

В мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание посещать Киев после того, как там не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Изображать из себя оскорбленную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил тогда украинский посол. Дипломат также выражал мнение, что Шольцу не хватает «воображения и смелости» и утверждал, что многие немцы хотели бы иметь «деятельного канцлера».

Кроме того, Мельник обвинял Франка-Вальтера Штайнмайера в создании «паутины контактов с Россией» и неготовности отказаться от этих «священных» связей ни при каких условиях.

Он также критиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слишком «некритичное» отношение к политике ее правительства на российском направлении.

Экспертов, призвавших Украину скорее пойти на перемирие с Россией, Мельник обозвал «кучкой псевдоинтеллектуальных лузеров», а немецких граждан упрекнул в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам.

Наконец, он раскритиковал действия Берлина по поддержке Киева, называя политику Германии в этом отношении «вялой» и сравнил темпы поставок вооружений Украине со скоростью улитки.

Мельник и сам признавал, что порой «перегибает палку». Так, в интервью Der Spiegel в конце июня он заверил, что не хотел обидеть Шольца сравнением с «ливерной колбасой».

«Дипломатически это было неуместно, это абсолютно ясно», — отмечал Мельник.

«Об этом высказывании я, конечно, задним числом сожалею. Многие не только в Германии, но и на Украине были ошарашены. Мой президент тоже не был впечатлен, нужно сказать», — поделился дипломат и сказал, что готов принести канцлеру извинения.

За последние полгода Мельник превратился в одного из наиболее известных иностранных дипломатов в Германии. Под давлением посла Германия начала поставки в Киев различных вооружений, в том числе тяжелых гаубиц, объявила об экономической помощи и усилиях по приему беженцев.