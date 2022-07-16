Военная операция РФ на Украине. День 143-й

Военные ДНР и России взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселев.
Киев обязался не использовать американские РСЗО HIMARS против объектов на российской территории, заявил в интервью украинской службе «Би-би-си» министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, это было условием для получения Киевом этого оружия.
Старовойт также опубликовал фото последствий в Теткино. По его словам, пострадавших нет, повреждены только постройки.
ВСУ опять обстреляли приграничный поселок Курской области Теткино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела есть возгорания. На момент публикации поста — 5:32 по московскому времени — обстрел продолжался.
Накануне Старовойт также сообщал об очередном обстреле со стороны Украины, в результате чего пострадали жилые дома приграничного села Дроновка в Глушковском районе.
Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что постсоветские страны, которые еще не вошли в НАТО, так и останутся за пределами альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал American Conservative.
«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс».