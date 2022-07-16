Военная операция РФ на Украине. День 143-й

8:14

ВСУ опять обстреляли приграничный поселок Курской области Теткино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела есть возгорания. На момент публикации поста — 5:32 по московскому времени — обстрел продолжался.

Накануне Старовойт также сообщал об очередном обстреле со стороны Украины, в результате чего пострадали жилые дома приграничного села Дроновка в Глушковском районе.