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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 143-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 143-й день

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Сергей Бобылев/ТАСС
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев пообещал не использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Из ЛНР поступают сообщения об обстреле села Скарговка из HIMARS. Об обстреле сообщил и губернатор Курской области: ВСУ ударили по селу Теткино, тип оружия не уточняется. Сенатор США считает, что постсоветские страны, которые не состоят в НАТО, не должны вступать в альянс. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:42

Военные ДНР и России взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселев.

8:38

8:34

ВСУ обстреляли село Скарговка в ЛНР из американской РСЗО, сообщили в республике.

8:26

Киев обязался не использовать американские РСЗО HIMARS против объектов на российской территории, заявил в интервью украинской службе «Би-би-си» министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, это было условием для получения Киевом этого оружия.

8:19

Старовойт также опубликовал фото последствий в Теткино. По его словам, пострадавших нет, повреждены только постройки.

8:14

ВСУ опять обстреляли приграничный поселок Курской области Теткино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела есть возгорания. На момент публикации поста — 5:32 по московскому времени — обстрел продолжался.

Накануне Старовойт также сообщал об очередном обстреле со стороны Украины, в результате чего пострадали жилые дома приграничного села Дроновка в Глушковском районе.

8:07

Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что постсоветские страны, которые еще не вошли в НАТО, так и останутся за пределами альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал American Conservative.

«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс».

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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