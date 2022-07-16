В Минобороны Украины пригрозили использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по Крыму, несмотря на данные ранее США обещания. Полуостров стал «хабом» для российской техники и оружия, объяснили в ведомстве. Эксперты уверены, что, даже если Киеву передадут ракеты с дальностью до 300 км, ПВО сможет отразить любые атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире единого украинского телемарафона заявил, что ВСУ смогут использовать американские ракеты для ударов по Крыму. Речь, в частности, идет о применении ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270.

Скибицкий также указал на «активное использование Черноморского флота России», передает РИА «Новости».

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек сравнил угрозы Киева с «битьем головой о стену», напомнив, что остров находится под защитой ПВО. «Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот», — отметил он.

Бальбек выразил уверенность, что украинское командование действительно разрабатывает планы атаки на полуостров. Тем не менее, территории, с которых мог бы быть нанесен удар, подконтрольны ВС РФ.

«Если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении», — считает Бальбек.

«Но здесь другое препятствие — в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа», — заключил эксперт.

Обещание Пентагону

Накануне глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью «Би-би-си» признался, что Киев дал Вашингтону обязательство не использовать оружие, поставляемое Украине западными странами, в том числе HIMARS, для ударов по территории России. Министр даже написал письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором заверил, что Украина будет использовать полученные РСЗО с целью сдерживания российских войск, а также «деоккупации» украинской территорий. Конкретно о Крыме речь в письме не шла.

США уже передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. В дальнейшем Киев должен получить еще четыре. В Минобороны РФ утверждают, что две установки HIMARS уже уничтожены ракетами ВС РФ. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на личные источники, также заявил, что американская РСЗО HIMARS оказалась в распоряжении российских военных.

Именно из систем HIMARS в ночь на 13 июля был нанесен удар по Луганску, а ранее был обстрелян город Новая Каховка в Херсонской области.

Сегодня из РСЗО HIMARS украинские военные обстреляли село Скарговка. Удар был нанесен в 04:06 мск. А в 21.30 две ракеты были выпущены по населенному пункту Алчевск.

На этой неделе стало известно, что украинские власти ведут переговоры о поставках для HIMARS ракет большей дальности — на 300 километров. «Сейчас мы имеем до 70 километров, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине», — рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

«США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 км, и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 км», — пишет Financial Times.

Провокация в Полтавке

Тем временем, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о подготовке украинской стороной возможной провокации в Запорожской области.

«В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — рассказал Мизинцев.

Как утверждают в Минобороны РФ, украинские военные также установили тяжелую артиллерию и РСЗО в школе Одессы и заминировали подходы к учебному заведению. Мирных жителей при этом «умышленно не уведомили».