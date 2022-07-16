«В нем необходимости не будет». Орешкин — о будущем без SWIFT

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин пообещал, что со временем система SWIFT станет абсолютно ненужной. Это сейчас «ключевая задача», подчеркнул он. В ближайшее время пройдут переговоры с представителями Турции и Китая, в ходе которых планируется обсудить настройку платежей и идеи, которые «могут кардинально изменить ситуацию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия постарается сделать так, чтобы у нее в будущем не было необходимости в использовании системы SWIFT, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <...> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнеэкономическую деятельность», — сказал он на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

По словам Орешкина, ранее весь мир, в том числе Россия и Китай, были «заложником западной финансовой системы» и использовал доллары и евро, потому что «все к этому привыкли, всем было удобно». «Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <...>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — подчеркнул помощник Владимира Путина.

На следующей неделе должна состояться встреча с турецкими партнерами, в ходе которой планируется обсудить, как настраивать платежи, уточнил Орешкин. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими партнерами, в ходе которых обсуждаются «и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию».

Российские аналоги

Российская система передачи финансовых сообщений была запущена в тестовом режиме в 2014 году, сразу после того, как были введены первые антироссийские санкции. Она может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

С 2017 года национальная СПФС работает в полном объеме. В 2020 году доля системы во внутрироссийском обмене финансовыми данными достигла 20,6%, опередив SWIFT. Сейчас в сутки обрабатывается около 180 тыс. транзакций.

Как сообщала в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина, к тому моменту ею пользовались 70 иностранных организаций из 12 стран. Она подчеркивала, что работа по присоединению к системе новых партнеров активно продолжается. «Мы готовы всех присоединять, у нас технические решения все есть, и можно присоединить достаточно быстро. Но, конечно, это двустороннее движение», — поясняла глава ЦБ.

Кроме того, «Платформа НТИ» работает над созданием российского аналога SWIFT на блокчейне. 11 июля пресс-служба организации сообщила, что пилотная версия уже готова к тестированию и использованию в банках. «Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тыс. сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования», — рассказал РИА «Новости» технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев.

Разработчики системы также указывали, что она использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, благодаря которой способна расширяться и подключать большое количество новых пользователей. Все участники обладают одинаковыми правами и возможностями, поэтому отключить отдельную страну или банк невозможно.

О SWIFT

Ряд российских банков, в том числе, например, ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк, отключили от SWIFT после начала российской спецоперации на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение от системы «заблокирует российский экспорт и импорт».

SWIFT — это кооператив, в который входят более 11 тыс. финансовых организаций. Был основан в 1973 году. Штаб-квартира находится в Бельгии.

Ранее владельцы SWIFT уже «банили» целые страны. Так, в 2017 году от системы отключили КНДР, а в 2018 году под давлением США — банки Ирана.