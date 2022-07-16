Визит в Саудовскую Аравию. Байден обвинил принца в убийстве и попросил помочь с ценами на бензин

Журналист Welt Даниэль-Дилан Бемер сравнил, как в Саудовской Аравии встречали бывшего президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. По его мнению, скромное приветствие Байдена показало, что Россия имеет большее влияние на Ближнем Востоке.

Победа России

Даниэль-Дилан Бемер напомнил, что Трампу в 2017 году оказали роскошный прием. Ему показали танец с саблями, поселили в отдельной гостинице, напоминающей дворец. Но Путина в 2019 году встретили еще теплее.

«Когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», — написал журналист.

При этом он отметил, что действующего главу Белого дома Джо Байдена на Аравийском полуострове встретили совсем иначе.

«Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания.

Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — говорится в колонке.

Бемер заключил, что Вашингтон потерпел неудачу в попытках заставить Ближний Восток осудить Москву за начало военной спецоперации на Украине, США не удалось создать «глобальный антироссийский фронт».

Обвинение в убийстве

Президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Соединенные Штаты хотят, чтобы крупнейшее государство на Аравийском полуострове увеличило экспорт нефти, что позволит снизить мировые цены на топливо. При этом Байден вновь обвинил наследного принца в убийстве американского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Прибывшего в Саудовскую Аравию Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Пул Белого дома распространил кадры, как два лидера вместо рукопожатия соприкоснулись кулаками. Этот жест распространился во время пандемии коронавируса. Затем президент США встретился в Джидде с руководством королевства.

«Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы. Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США. Что касается убийства Хашкаджи, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас», — сказал Байден журналистам после переговоров.

Затем глава Белого дома уточнил, что саудовский наследный принц «сказал, что он лично не был ответственным за это».

«Я указал на то, что, по моему мнению, был. Он сказал, что он лично не был ответственным, а также отметил, что принял меры в отношении тех, кто был», — добавил президент США.

Он также отметил, что прибыл в ближневосточное королевство «не для встречи с наследным принцем, а для участия в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и обсуждения вопросов безопасности и нужд свободного мира».

Страна-изгой

Ранее Байден неоднократно обвинял Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в убийстве в 2018 году в консульстве королевства в Стамбуле американского обозревателя Джамаля Хашогги. Принц отрицает свою причастность, хотя и сказал, что берет на себя ответственность за убийство как фактический правитель Саудовской Аравии.

Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» за инцидент с журналистом. Во время нынешнего визита он заявил, что не жалеет о своих угрозах.

«Я не жалею ни о чем, о чем я говорил. То, что произошло с Хашукджи, было возмутительно», — сказал президент США на пресс-конференции.

Однако во время встречи с делегацией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем, когда журналистка спросила Байдена, считает ли он, что ближневосточное королевство по-прежнему «остается страной-изгоем», американский лидер проигнорировал неудобный вопрос, чем вызвал ухмылку наследного принца. Видео этого инцидента опубликовала «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.

Ради цен на бензин

На пресс-конференции по итогам переговоров с властями Саудовской Аравии Байден заявил, что цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются, а его визит поспособствует этому еще больше.

«Они уже падают, они снижаются каждый день – насколько мне известно», — сказал президент США, пообещав, что эффект от его поездки отразится на стоимости топлива через «пару недель».

Президент Соединенных Штатов рассказал, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.

«У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США», – подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что саудовская сторона «осознает важность и срочность данного вопроса».

Как ранее отмечал Bloomberg, только высокие цены на бензин в США могли заставить Байдена отправиться в «страну-изгой», наследника трона которой он называет убийцей.