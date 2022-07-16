Салливан: президент США Байден обсудит с руководством Саудовской Аравии вопрос энергетики

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джозеф Байден планирует провести с руководством Саудовской Аравии широкие переговоры по энергетике в контексте российской военной спецоперации на Украине, передает ТАСС.

«У него будут широкие переговоры относительно энергетической безопасности, особенно в контексте войны России на Украине (...) Я не стану говорить конкретно о том, какие именно вопросы он поднимет», — прокомментировал помощник американского президента вопрос о намерении Байдена обратиться к Саудовской Аравии с просьбой об ограничении экспорта нефти в Россию.

Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Джамаль Хашукджи, который критиковал саудовские власти, писал для The Washington Post. В начале октября 2018 года издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле.