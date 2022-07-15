«Россия должна за это ответить». Лондон отреагировал на смерть пленного британца в ДНР

МИД Великобритании вызвал российского посла и потребовал объяснений из-за смерти британского гражданина Пола Ури в плену в ДНР. Сообщалось, что он скончался из-за острой коронарной недостаточности. В Лондоне заявили, что Ури был гуманитарным работником, в ДНР обвиняют его в наемничестве. Глава МИД Британии Лиз Трасс пообещала, что все причастные к смерти подданного королевства будут призваны к ответу.

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании в связи со смертью подданного страны Пола Ури, попавшего в плен в ДНР.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития вызвало российского посла Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на территории, не контролируемой правительством части Украины», — сказано в заявлении дипведомства.

Келин встретится с высокопоставленным британским дипломатом Тимом Барроу, который попросит Россию прояснить статус, в котором находился Ури.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британца на территории ДНР.

«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося в плену у российских ставленников на Украине. Россия должна сполна за это ответить», — цитирует Трасс британский МИД.

«Пол Ури был схвачен, когда выполнял гуманитарную работу. На Украине он пытался помогать населению страны», — сказала Трасс и подчеркнула, что все причастные к его смерти будут призваны к ответу.

Лондон также запросил у Москвы разъяснения в связи с сообщениями о смерти британца в ДНР, британский МИД заявил, что обсуждает эту тему с украинскими властями и поддерживает контакты с семьей Ури.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Британии сообщил агентству AFP, что в Лондоне считают «крайне тревожной» информацию о смерти гражданина страны и сопереживают его родным и друзьям.

Как умер Пол Ури

Причиной смерти Пола Ури стала острая коронарная недостаточность, рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию», — сказала она.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что находившийся в плену британский гражданин скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния «из-за безразличия к его судьбе на родине».

«Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сказано в сообщении пресс-службы омбудсмена ДНР.

Никонорова заявила, что Лондон не обращался к властям ДНР в связи со смертью Ури.

«Что касается официальных обращений по поводу этого наемника, <...> из Британии их не было и до сих пор их нет», — сказала она.

Морозова ранее сообщала, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения британца, но никакой реакции с их стороны не было.

После сообщений о смерти Пола Ури в СМИ появилась видеозапись, на которой еще один пленный военнослужащий ВСУ британского происхождения Эйден Аслин исполнил на камеру гимн России.

«Второй британский наемник Эйден Аслин сегодня утром узнал, что его земляк Пол Ури внезапно умер. Первая реакция. Инструменты на столе помогают не забыть слова», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Патрик говорит».

Наемник или волонтер?

Пола Ури взяли в плен в апреле. Власти ДНР утверждают, что мужчина попал в плен при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военными республики.

Его обвинили в наемничестве, руководстве боевыми операциями, рекрутировании и обучении наемников для Вооруженных сил Украины. В ДНР утверждают, что британец был «профессиональным военным, принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине».

Однако родственники Пола Ури и благотворительная организация Presidium Network, с которой он сотрудничал в качестве волонтера, заявили, что он выполнял на Украине гуманитарные задачи и поехал туда после начала конфликта по собственной инициативе как частное лицо.

По данным телеканала «Би-би-си», Ури попал в плен вместе с коллегой Диланом Хили 25 апреля, когда вывозил семью из Запорожья на автомобиле.

Родные Ури обвинили в его смерти российские власти. Они утверждали, что к пленным не пускали представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций.

В свою очередь в МИД ДНР заявили, что удивлены заявлениями Лондона о гуманитарной деятельности Ури на Украине.

«Является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей?» — сказала глава ведомства и подчеркнула, что Ури не обладал статусом комбатанта, а потому не мог считаться военнопленным.