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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 140-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 140-й день

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Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производят разминирование газопровода на территории завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производят разминирование газопровода на территории завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе

Павел Лисицын/РИА «Новости»
Серия мощных взрывов прогремела ночью в районе села Александровка и поселка Металлист ЛНР, к северу от Луганска возник мощный пожар. В небе над городом незадолго до первых взрывов сработала система ПВО. По предварительным данным, была сбита ракета «Точка-У». ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске, несколько ракет достигли цели. В Купянске был слышен грохот работы артиллерии, прозвучало более 10 разрывов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:14

09:08

09:03

09:01

В представительстве ДНР заявили, что артиллерийские расчеты ВСУ нанесли удар по Донецку и Ясиноватой из 122-миллиметровых орудий.

«Обстрел зафиксирован в 07:40, Ясиноватой - в 07:55. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и четыре по Ясиноватой. Кроме того, с украинской стороны обстреляли Новобахмутовку в Ясиноватском районе. В 07:55 по поселку выпущено шесть снарядов из артиллерии калибра 122 мм», — цитирует сообщение ТАСС.

08:52

Представительство ДНР сообщило об обстреле ВСУ Горловки из артиллерии калибра стандарта НАТО — ТАСС.

08:50

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по мирным объектам и городам тактикой террористов — ТАСС.

08:45

В Штабе территориальной обороны ДНР утверждают, что украинские войска в минувшие сутки неоднократно обстреливали жилые районы городов ДНР, в результате чего погибли три мирных жителя. Еще 12 человек получили ранения — ТАСС.

08:44

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: ВСУ использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км — ТАСС.

08:43

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждает, что ВСУ дважды нанесли удар по пригороду Горловки — поселку Пантелеймоновка из артиллерии калибра стандарта НАТО 155 мм. В 05:10 по местному времени (совпадает с мск) было выпущено пять снарядов, в 07:20 — еще 10 ракет, передает ТАСС.

08:42

08:41

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Соединенным Штатам якобы пора «признать свою роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году» — ТАСС.

08:40

❗️Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти — Reuters.

08:36

08:32

В российском обществе нет четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о «пятой колонне» и «национал-предателях», отмечают социологические службы. Тем не менее, можно выделить три широкие категории ответов на этот вопрос: «коллективный Запад» (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и критики российской власти.

08:23

Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

08:22

ВСУ выпустили по Ясиноватой семь ракет из реактивной системы залпового огня «Град», утверждает представительство ДНР — ТАСС.

08:21

МВД России с 19 февраля поставило на миграционный учет 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР — ТАСС.

08:20

08:19

Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил РИА Новости представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский.

08:18

08:17

08:16

08:15

08:14

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов сообщил, что украинский ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем — ТАСС.

08:13

Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что российские спецподразделения успешно применяют в ходе военной спецоперации на Украине роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ».

08:12

Врио мэра Северодонецка сообщил ТАСС, что российские саперы начали работы по разминированию города, один из объектов водообеспечения полностью обследован.

08:11

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко утверждает, что ВСУ в жилых районах Северодонецка якобы использовали в боях мины, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену — ТАСС.

08:10

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ оперативно делится с коллегами в ООН информацией, касающейся преступлений украинских военных — ТАСС.

08:09

В представительстве ЛНР утверждают, что ВСУ выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.

08:08

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что ВСУ обстреляли село Новобахмутовка из ствольной артиллерии калибра 152 мм — ТАСС.

08:07

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что ВСУ выпустили по Луганску сразу несколько тактических ракет «Точка-У», удар был нанесен со стороны «городов ДНР, контролируемых в настоящее время украинскими войсками».

08:06

❗️Корреспондент ТАСС сообщил о том, что в Купянске ночью был слышен грохот работы артиллерии, прозвучало более 10 разрывов.

08:05

ЛНР рассчитывает в скором времени установить дипломатические отношения с Сирией — Пасечник.

08:04

Пасечник заявил, что обстрелы со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня HIMARS «угрожают ЛНР, но не стоит из-за этого паниковать» — ТАСС.

08:03

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске, которая обеспечивает безопасность города. По его словам, несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами — ТАСС.

08:02

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что многофункциональный госпиталь, возводимый в Луганске Министерством обороны РФ, готов на 48% — ТАСС.

08:01

❗️Серия мощных взрывов прогремела в районе села Александровка и поселка Металлист ЛНР в ночь на среду, к северу от Луганска возник мощный пожар. Как передает агентство Луганскинформцентр, в небе над городом незадолго до первых взрывов сработала система ПВО. По предварительным данным, над городом была сбита украинская ракета «Точка-У».

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 140-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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