Военная операция РФ на Украине. День 140-й

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В российском обществе нет четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о «пятой колонне» и «национал-предателях», отмечают социологические службы. Тем не менее, можно выделить три широкие категории ответов на этот вопрос: «коллективный Запад» (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и критики российской власти.