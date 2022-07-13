Москва «полностью удовлетворена»: Евросоюз и Россия договорились о снятии блокады Калининграда

Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. ЕС предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву, сообщают «Известия» со ссылкой на два российских высокопоставленных источника. Страны европейского сообщества признали, что ограничивать сообщение между Россией и ее эксклавом нельзя.

«Иначе – опасный тупик»

Ожидается, что в готовящемся седьмом пакете санкций будет отдельно прописана недопустимость ограничения поставок из России в Калининград, сказано в статье «Известий». Теперь Брюсселю предстоит убедить Литву разблокировать российские поставки.

В статье также говорится, что Евросоюз еще в начале июля представил России черновик документа, в котором предусмотрена отмена санкций Литвы против Калининграда.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите», — сказал один из источников издания.

Он уточнил, что согласование всех деталей итогового документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже «несколько недель». При этом Литва отказывается идти на компромисс, который ей предлагают в ЕС. Источник «Известий» считает, что это связано с давлением США на прибалтийскую страну.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил изданию, что в Москве рассчитывают на скорое разрешение спора вокруг российского эксклава.

«Мы же с вами оптимисты, мы должны рассчитывать на то, что здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает, и они смогут справиться с безудержным желанием литовских руководителей проявить «‎смелость и жесткость»‎. Надеюсь, что здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика, которая существовала до этого. Иначе они загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик причем», — отметил сенатор.

Второй источник «‎Известий»‎ рассказал, что недопустимость блокады Калининграда может быть прописана отдельным пунктом в готовящемся седьмом пакете санкций. Ожидается, что его примут в июле. По словам собеседника издания, такой подход облегчит «согласование исключения на голосовании».

Блокада Калининграда

Калининградская область – российский эксклав, он отделен от основной части страны и граничит с Польшей и Литвой. Большинство товаров, предназначенных для области, Россия поставляет через территорию прибалтийской страны.

18 июня стало известно, что Литва перестала пропускать в Калининград товары из России, попавшие под санкции. 21 числа выяснилось, что под ограничения попали не только железнодорожные, но и грузовые перевозки.

Как стало известно Spiegel, несмотря на протесты Москвы и Берлина, опасающегося эскалации и жесткого ответа России, Литва наотрез отказалась снять ограничения. Власти Вильнюса заявили, что не вводили односторонних санкций, а лишь «последовательно применяли санкции ЕС».

Более того, с 11 июля Литва, в соответствии с принятым в марте санкционным пакетом, расширила список товаров, запрещенных к транзиту, сообщил Reuters. Ограничения коснулись поставок в регион бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале предложил «в качестве ответной меры» полностью запретить движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими республиками и Россией.

«Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01», — уверен губернатор.

Накануне расширения попавших под запрет на транзит в Калининград товаров, 10 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», что «часики тикают» и терпение России «не безгранично». По ее словам, в случае, если Вильнюс не снимет ограничения, ответ Москвы «будет достойным».

Согласно данным «Литовских железных дорог», попавшие под санкции товары составляют 15% от всех грузов, которые перевозят из России по железной дороге в Калининградскую область.