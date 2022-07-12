Военная операция РФ на Украине. День 139-й

Решение о разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран, заявил Силуанов — ТАСС.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек надеется на то, что поставки газа из России после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток», которая продлится до 21 июля, продолжатся — телеканал ARD.
❗️Семеро погибли и около 60 человек ранены при ударе по Новой Каховке в Херсонской области Украины.
Власти США считают, что мировые цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель на фоне антироссийских мер — Reuters.
Российский Минфин «всячески поддерживает» идею продавать СПГ за рубли, заявил Силуанов газете «Ведомости».
Украинская армия якобы предприняла попытку наступления в Запорожской области Украины, но получила жесткий отпор и бежала, утверждает член главного совета ВГА региона Владимир Рогов — РИА.
Склад гуманитарной помощи с 35 тоннами груза, в том числе с продуктами для местных жителей, уничтожен при обстреле со стороны ВСУ Новой Каховки, утверждает начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря — ТАСС.
Завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен в результате обстрела Новой Каховки — Леонтьев.
Леонтьев добаивл, что по меньшей мере 40 человек ранены в результате обстрела Новой Каховки, а число пострадавших будет расти, так как сотни людей находятся под завалами и заблокированы в домах — ТАСС.
❗️Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены в результате обстрела Новой Каховки. Он уточнил, что также повреждены школы и детские сады, больница и храмы, газо- и электроснабжение частично прервано — ТАСС.
Ганчев утверждает, что власти Украины якобы «больше никогда не будут контролировать освобожденные территории» Харьковской области Украины. Он также отметил, что регион рассчитывает на всестороннюю помощь со стороны России — ТАСС.
Глава временной гражданской администрации Харьковской области Украины Виталий Ганчев намерен встретиться с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и заключить с республиками договоры в экономической сфере — ТАСС.
Девушка, пострадавшая в результате теракта в Мелитополе в июне, получила гражданство РФ, пока лежала в больнице. Для нее процедура прошла в особом порядке, рассказал замначальника ГУ МВД по Запорожской области Украинв Алексей Селиванов — ТАСС.
❗️Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что по меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке Херсонской области Украины, по которому накануне нанесли удар ВСУ. По его словам, десятки человек получили ранения, многие находятся под завалами.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что ВСУ за прошедшие сутки ни разу не открывали огонь по территории ЛНР — ТАСС.
Специальное управление транспортной полиции, которое будет обеспечивать безопасность на железной дороге, создано на территории Запорожской области Украины, «вышедшей из-под контроля Киева», утверждает замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов — ТАСС.
Зарплаты бюджетникам, а также пенсии «начнут выплачиваться на освобожденных территориях» Харьковской области Украины в июле, деньги люди получат за два месяца, утверждает глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев — ТАСС.
Глава ВГА утверждает, что зерно из Харьковской области Украины вывозят в Россию якобы на основании договоров — ТАСС.
Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос об ударе ВСУ по Новой Каховке, заявил, что ООН выступает против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине — ТАСС.
❗️Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждает, что ВСУ в третий раз после наступления новых суток совершили артиллерийский обстрел Донецка — ТАСС.
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании ВСУ американской реактивной системы залпового огня HIMARS для нанесения удара по Новой Каховке. «Обращайтесь в Минобороны Украины», — сказали в ведомстве, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в понедельник с утверждением, что американская поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется — ТАСС.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что ВСУ во вторник дважды обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО — ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа» заявил, что «Россия выполнит задачу денацификации на Украине во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений» — ТАСС.
❗️Десятки людей пострадали в результате удара ВСУ по Новой Каховке, также есть погибшие, утверждает глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Украины Владимир Леонтьев — ТАСС.
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым новые поставки военной помощи. По словам пресс-секретаря Пентагона Тодда Брессила, собеседники обсудили в том числе «новый пакет помощи на $400 млн, о котором было объявлено 8 июля» — ТАСС.
Власти Шотландии объявили о временной приостановке приема беженцев с Украины из-за нехватки жилья для их размещения — ТАСС.