Военная операция РФ на Украине. День 139-й

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 40 ранены в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области Украины. Сотни людей находятся под завалами и заблокированы в домах, повреждены школы, детские сады, храмы и больницы. В ДНР утверждают, что ВСУ уже трижды обстреляли Донецк во вторник. Власти Шотландии объявили о временной приостановке приема беженцев с Украины из-за нехватки жилья для их размещения. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.