«Люди под завалами в своих квартирах». В результате удара по Новой Каховке погибли 7 человек

В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. После этого в городе взорвались склады с минеральными удобрениями. В результате атаки погибли семь человек, и число жертв может существенно вырасти – под завалами до сих пор находятся люди. Более 70 человек ранены. Взрывной волной десятки зданий разрушены полностью, уничтожен продуктовый склад. Обстрел уже осудили в ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По меньшей мере семь человек погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке, десятки ранены, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Я знаю точно о семи погибших», — цитирует Леонтьева РИА «Новости».

По словам чиновника, на данный момент достоверно известно о 70 раненых — это те, кто обратился за помощью к врачам. «Это далеко не все люди, потому что много тех, кто получил ранения от осколков, от разбитых стекол — этих людей очень много, и мы даже не можем сейчас представить», — отметил Леонтьев.

«Очень много людей под завалами. Раненых продолжают доставлять [в больницу], много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем», — добавил он.

Чиновник предположил, что после разбора завалов число погибших составит «десятки, не меньше». «Каждый склад имел охранника. Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах, люди, которые были здесь на дачах, оказались заблокированы — перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, а там проживают сотни людей летом, в сезон», — сказал Леонтьев.

В городе создан штаб по оказанию помощи, спасательные службы работали всю ночь. Формируются рабочие группы для расселения жителей поврежденных домов. Пожары в районе оптовых баз продолжаются до сих пор. Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано.

Последствия удара

Удар по Новой Каховке был нанесен вечером 11 июля. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева заявила, что украинские военные применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. «Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», — написала она в Telegram.

Пентагон данные о применении HIMARS комментировать отказался. «Обращайтесь в Минобороны Украины», — заявили ТАСС в оборонном ведомстве.

В результате атаки на складах с минеральными удобрениями произошел взрыв. Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены. Продолжаются пожары в районе оптовых баз.

«Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры — это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю это будут сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились», — рассказал журналистам Леонтьев.

Среди прочих, повреждения получили детские сады, храмы и больница, врачи которой продолжали принимать раненых даже во время обстрела. Кроме того, уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. В Каховскую ГЭС снаряды не попали.

Как сообщила журналистам начальник центра гуманитарной помощи Наталья Заря, уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарного груза, в том числе с продуктами для мирного населения. «Его просто нет, его больше нет — ни продуктов питания, ничего, все сгорело. Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто», — подчеркнула она.

«Зверский теракт»

Обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке осудила Организация Объединенных Наций. «Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Новой Каховки «зверским терактом».

«Это стратегический район, здесь находится ГЭС. Но этот удар американскими HIMARS — это в первую очередь «послание» людям, которые выбрали новую жизнь — с Россией», — констатировал он.

«Наша армия добьется поставленных целей, эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад», — подытожил чиновник.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов подчеркнул, что ракетный удар по мирному населению — это «чистый нацизм», а Киев применяет тактику террора.

«Их задача посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. Они попытались сделать максимально террор и запугать людей. Их задача - повторить ситуацию по Донбассу, бьют по своим людям и разрушают их дома. Это чистый нацизм», — сказал он.

По мнению Леонтьева, приказ об обстреле был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава ВГА напомнил, что два дня назад глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил о начале «освобождения временно оккупированных территорий». «Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше», — резюмировал он.