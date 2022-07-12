Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ИИ обнаружил семь сверхновых космических аномалий 15:15
Актриса Мария Шукшина судится с застройщиком из-за московской квартиры 15:15
Отец бросил сына в детском саду, узнав, что это не его биологический ребенок 15:13
В Тюменской области подросткам не удалось спасти тонущего сверстника 15:10
ВВС Индии требуются российские вертолеты Ка-226Т для замены парка 15:07
Минобороны Британии обвинило «Би-би-си» в создании угрозы жизни и репутации солдат 15:07
Аналитик Юшков: «Северный поток — 2» уже окупился из-за рекордных цен на газ... 15:06
Глава СПЧ заявил, что заключившим под стражу ученого Колкера нужно было «получше... 15:05
В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии главы региона Меняйло... 15:05
В Ассоциации фармпроизводителей заявили, что отказов поставлять лекарства... 15:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Владелец сети кафе Kannam Chicken захотел купить бизнес KFC в России

close
100%
KFC

Руководство сети кафе Kannam Chicken, меню которого основано на блюдах из жареной курицы, начало переговорный процесс по покупке сети ресторанов быстрого питания KFC. Об этом сообщил «Газете.ru» основатель Kannam Chicken Николай Ким.

Уточняется, что красноярское отделение компании уведомило Yum! Brands, которая владеет брендом KFC, о своих намерениях по приобретению всей сети ресторанов. Если сделка состоится, то, скорее всего, как отметил Ким, название бренда станет иным.

«Владельцы бренда KFC скорее всего обяжут нового оператора сменить название, в котором не будет схожести со старым брендом. Мы в этом случае дали бы всем возможность поучаствовать в этом процессе, запустив национальное голосование, чтобы максимально учесть мнение большинства», — отметил он.

По словам основателя Kannam Chicken, сначала компания купит 246 точек, которые расположены в восточной части России, а затем остальные 888 точек — в западной части страны. Приблизительная сумма сделки составит около 9,6 млрд руб. Представители предприятия направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой разъяснить порядок согласования сделки.

На прошлой неделе в пресс-службе Yum! Brands сообщили, что компания ведет переговоры о продаже активов в России местному оператору.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть