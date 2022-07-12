Владелец сети кафе Kannam Chicken захотел купить бизнес KFC в России

Руководство сети кафе Kannam Chicken, меню которого основано на блюдах из жареной курицы, начало переговорный процесс по покупке сети ресторанов быстрого питания KFC. Об этом сообщил «Газете.ru» основатель Kannam Chicken Николай Ким.

Уточняется, что красноярское отделение компании уведомило Yum! Brands, которая владеет брендом KFC, о своих намерениях по приобретению всей сети ресторанов. Если сделка состоится, то, скорее всего, как отметил Ким, название бренда станет иным.

«Владельцы бренда KFC скорее всего обяжут нового оператора сменить название, в котором не будет схожести со старым брендом. Мы в этом случае дали бы всем возможность поучаствовать в этом процессе, запустив национальное голосование, чтобы максимально учесть мнение большинства», — отметил он.

По словам основателя Kannam Chicken, сначала компания купит 246 точек, которые расположены в восточной части России, а затем остальные 888 точек — в западной части страны. Приблизительная сумма сделки составит около 9,6 млрд руб. Представители предприятия направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой разъяснить порядок согласования сделки.

На прошлой неделе в пресс-службе Yum! Brands сообщили, что компания ведет переговоры о продаже активов в России местному оператору.