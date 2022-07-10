Военная операция РФ на Украине. День 137-й

Санкт-Петербург хочет импортозаместить лечение и SPA в Европе, пишет портал TourDom.ru.
Первый образованный в Мелитополе вуз, сформированный на базе Мелитопольского государственного университета, будет готовить кадры для МВД Запорожской области Украины, добавил Алексей Селиванов.
В Запорожской области Украины переформировали органы ГИБДД, вскоре начнет работу система по перерегистрации транспортных средств по российским законам, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления МВД по региону Алексея Селиванова.
Народный депутат Верховной рады Инна Совсун заявила, что Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, на Украине обеспокоены ситуацией в Великобритании.
Существуют разные оценки деятельности Джонсона, но сейчас Киев смотрит на западных политиков только с одной точки зрения – уровня поддержки Украины. «В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом», — заявила Совсун в беседе с Daily Mail. Она добавила, что в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Великобритания курс прежнего премьер-министра.
❗️Запланированное расширение антироссийских санкций Канады в отношении газового, нефтяного и химического секторов России затронет, в частности, трубопроводы, производство металлов, электрическое и машинное оборудование, говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.
ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» для обстрела ДНР в воскресенье, утверждает представительство республики — ТАСС.
ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, утверждает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в ДНР, сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник — ТАСС.
Два мирных жителя погибли и 11 получили ранения в результате обстрелов ВСУ ДНР в субботу, утверждает представительство республики — ТАСС.
ВСУ в воскресенье вновь обстреляли Алчевск в ЛНР с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, утверждают в представительстве ЛНР — ТАСС.