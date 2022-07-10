Трамп объявил, что «ужасных событий» на Украине не было бы, будь он президентом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил сторонникам на Аляске, что «ужасных событий» — военных действий на Украине и сильнейшей инфляции в США – не случилось бы, будь он главой государства. Республиканец Трамп намеревается участвовать в выборах президента США в 2024 году. По его словам, Америка сейчас ослабела и «позволила России опустошить Украину», хотя можно было этого избежать, «заключив сделку».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что событий, подобных военному конфликту на Украине и стремительного роста инфляции в Штатах можно было бы избежать, если бы он был по-прежнему президентом. Об этом сообщает Axios.

«Для США выбивающаяся из-под контроля война в Европе и самая сильная инфляция на моей памяти выглядят нехорошо», — приводит портал слова политика.

По его словам, проблемы на фондовых рынках Уолл-Стрит в начале года и высокие цены на топливо должны «считаться неплохими новостями» по сравнению с другими проблемами Америки.

«Ничего из этих ужасающих событий не произошло бы, будь я президентом!» — написал Трамп в соцсети Truth.

Кроме того, выступая 10 июля перед своими сторонниками на митинге на Аляске, республиканец Трамп назвал США слабеющей державой.

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину... И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — передает слова Трампа ТАСС.

По его словам, он мог бы достичь договоренности с Кремлем, и «ничего этого не было бы».

Ранее Трамп говорил, что Байдену и его администрации нужно не отправлять Украине миллионы долларов военной помощи, а заключить сделку с Россией. Экс-президент также заявлял, что действия Белого дома сейчас могут привести к Третьей мировой войне.

Прощай, оружие?

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что США и союзники вряд ли смогут поддерживать Украину оружием и техникой на том же уровне, что сейчас, «в течение длительного периода времени».

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили $54 млрд в качестве военной и другой помощи [Украине], никто не ожидает еще одного чека на $54 млрд, когда первые миллиарды закончатся», — говорится в материале.

Военная помощь, одобренная Конгрессом, скорее всего продлится как минимум до второго квартала 2023 года, полагают эксперты. Однако главный вопрос в том, «как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов».

Прокси-война

21 июня научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для The Hill написала, что действия Вашингтона на Украине походят на прямой конфликт с Москвой больше, чем утверждают американские власти.

Эксперт уточнила, что Белый дом заявляет о недопустимости прямого столкновения с Россией, при этом отправляя оружие на Украину. В частности, речь идет о ракетных установках HIMARS, с помощью которых можно поражать объекты уже на территории России.

«Москва не хуже Вашингтона знает об апокалиптическом потенциале открытой американо-российской войны. Но продолжать наращивать вмешательство США с уверенностью в том, что Россия не ответит тем же, — это невероятно опасный шанс», — подчеркнула Кристиан.