«Нелицеприятные вопросы». Лавров рассказал о выступлении на СМИД G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на встрече министров иностранных дел G20 в индонезийском Денпасаре. В ходе совещания Россия донесла до стран «двадцатки» свою позицию по вопросам продовольственного кризиса, спецоперации на Украине, «двуличности» западных стран и покушению на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Лавров также прокомментировал отказ госсекретаря США Блинкена фотографироваться с ним и указал, что представители Запада на «нелицеприятные вопросы» отвечают лишь одной русофобией.

Соболезнования по Абэ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что узнал о покушении на японского экс-премьера Синдзо Абэ в ходе встречи глав МИД G20 на Бали.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания Группы Двадцати. Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — заявил российский дипломат.

По словам Лаврова, вероятно, будет проведено расследование – больше ему добавить по этой теме нечего.

Истоки холода и голода

В ходе совещания глав МИД (СМИД) G20 российская сторона разъяснила, как и почему в мире начались продовольственный и энергетический кризисы.

«Кризисы начались не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году. Они были результатом авантюрной, непродуманной, ошибочной политики Запада», — заявил Лавров.

Он указал, что среди ошибок западных стран — форсированное внедрение «зеленой трансформации», искусственное вмешательство в механизмы регулирования спроса и потребления, рыночные интервенции.

Кроме того, западные страны продолжают искусственно блокировать поставки российского зерна в страны, купившие товар. «Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», — заявил Лавров.

Зерно и Украина

По словам министра иностранных дел РФ, статистика показывает – запертое в украинских портах зерно «составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает».

Безопасность поставок зерна Россия готова обеспечить с помощью Турции. «Беда в том, что западные коллеги очень хотят создать для этого процесса некий международный мониторинговый международный механизм с участием сил НАТО. Мы прекрасно понимаем их замысел», — подчеркнул Лавров.

Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу украинского зерна. По словам главы российского МИДа, военно-морские силы играют ключевую роль в переговорах по вопросу вывоза зерна из черноморских портов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что обсудил с Лавровым механизм вывоза украинского зерна из черноморских портов. «Мы провели переговоры с Сергеем Лавровым, обсуждались шаги, которые можно сделать в рамках предлагаемого ООН механизма», — сказал Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что Анкара поддерживает постоянные контакты с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этой теме. На этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена в течение 10 дней договориться с РФ и Украиной о создании зернового коридора.

Про нефть

Москва в ходе СМИД G20 показала, что готова выполнить все обязательства по поставкам нефти и газа, сказал Лавров.

«Показали нашу готовность выполнять все обязательства Российской Федерации и по поставкам дешевых, доступных энергоносителей, углеводородов, нефти и газа», — сообщил он журналистам.

США при этом пытаются заставить весь мир – и Европу в том числе – отказаться от недорогих энергоносителей и переходить на более дорогое топливо.

Запад и Украина

Позиции западных стран по украинскому вопросу «раздвоены», заявил Лавров. Это подтверждает, что Запад заботится не об Украине, а об идеологии.

«Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, если Запад пытается победить Россию с помощью Украины военным путем, то с ним не о чем разговаривать.

«Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем. Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно, и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что в ходе СМИД G20 западным министрам задали «нелицеприятные вопросы».

«Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, двадцатка и создавалась», — резюмировал Лавров.

Невоспитанная семерка

Бойкот представителями Группы семи — «большой семерки» — приветственного приема в первый день совещания глав МИД G20 демонстрирует собственное понимание лидерами стран G7 правил этикета и вежливости, считает Лавров.

«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», — сказал российский министр.

Он также прокомментировал сообщения о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен не намерен появляться на групповых фотосессиях, поскольку там будут представители России.

«[Я] вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [РФ Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», — сказал Лавров. Он добавил, что навязываться Вашингтону Москва не собирается.

На общем заседании СМИД G20 присутствовали все страны саммита.

«Я не считал необходимым делать какие-то жесты, афронт организовывать, никого не бойкотировали. Я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня. Хотя можно было составить это впечатление по предыдущим заявлениям западных коллег», — добавил министр.

Лавров также выразил убеждение, что Россию «услышали на саммите».

Ситуацию с «бойкотом» прокомментировала также представитель МИД РФ Мария Захарова.

О Борисе Джонсоне

Министр иностранных дел РФ также прокомментировал недавнее объявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о собственной отставке.

«Не хочется даже комментировать… [На своих постах] Джонсон доказал, что гонится прежде всего за внешними эффектами, и держался [он] за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», – сказал он.

«Ну ушел и ушел. Все говорили, что вот надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — подытожил Лавров.

На саммите на Бали Лавров уже встретился с коллегами из Индии, Турции и Китая. «Пройдут встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индонезии», — отмечали накануне в МИД РФ.