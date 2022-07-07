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Политика

Военная операция России на Украине. День 134-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 134-й день

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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова идет рядом с разрушенным зданием Лисичанской окружной прокуратуры, июль 2022 года

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова идет рядом с разрушенным зданием Лисичанской окружной прокуратуры, июль 2022 года

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
ВСУ возобновили в четверг утром обстрелы ДНР, под огнем оказались Донецк и Горловка, сообщили в представительстве ДНР. Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР. Также в нем примет участие ЛНР. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала реформировать ООН, подвергнув ее критике за неспособность остановить военный конфликт на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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Вверху самая последняя запись С конца
09:23

Выплаты единовременной помощи беженцам, прибывшим в РФ с территории Украины, ДНР и ЛНР, составили в общей сложности более 4,5 млрд рублей, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

09:22

ВСУ за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь по территории ДНР, погибли семь человек, еще 28 получили ранения, утверждают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

09:20

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски утверждает, что перепродажа военнослужащими ВСУ западного оружия была предсказуема, так как украинские военные должным образом не подготовлены к его использованию — РИА «Новости».

09:15

❗️В Курской области 6 июля с помощью квадрокоптеров были атакованы сразу два пограничных пункта пропуска вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, утверждает Telegram-канал Baza.

09:13

Бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский полагает, что союзники по НАТО не поддержат Польшу в войне с Россией из-за Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пискорский подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, а это означает, что ввод польских войск даже в западные территории страны будет расцениваться как открытый конфликт с РФ.

09:08

❗️Количество раненных в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ возросло до 30, утверждают в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

09:03

08:52

«Ведомости»: покупателем сети Starbucks в России может стать ресторатор Антон Пинский.

08:49

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия.

Среди предпосылок для возникновения рецессии Георгиева называет рост инфляции, замедление экономического развития Китая и санкции в отношении России, передает Reuters.

08:46

В Госдуме обсудили поддержку турбизнеса в регионах с закрытым авиасообщением, пишет Profi.Travel.

08:41

08:39

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины с начала спецоперации РФ составляют 4889 убитых (в том числе 335 детей), 6263 раненых (в том числе 521 ребенок). 16,4 млн украинцев покинули свои дома, 8,4 млн из них вынуждены были выехать за пределы страны, став беженцами.

08:22

08:21

❗️Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о частичном повреждении линии электропередачи после обстрела приграничного села Некислицы, который произошел 6 июля — ТАСС.

08:17

08:15

08:12

08:11

08:10

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации, сообщил РИА Новости первый замглавы ФТС РФ Руслан Давыдов.

08:09

Российская армия взяла оперативную паузу, утверждают в Институте изучения войны. Как отметили эксперты, 6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни сведений о каком-либо продвижении войск РФ, ни официальных заявлений об этом.

08:08

08:07

08:06

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала реформировать ООН, подвергнув ее критике за неспособность остановить военный конфликт на Украине — ТАСС.

08:05

Представительские центры ДНР в Европе продолжают работу, несмотря на давление со стороны местных властей, сообщила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова — ТАСС.

08:04

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР. Также в нем примет участие ЛНР, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова — ТАСС.

08:03

❗️ВСУ возобновили в четверг утром обстрелы ДНР, под огнем оказались Донецк и Горловка, утверждают в представительстве республики и мэр Горловки Иван Приходько — ТАСС.

08:02

Украина якобы может исчезнуть с карты мира, если в ближайшее время стороны конфликта не придут к какому-либо соглашению, утверждает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе — телеканал Sky News Australia.

08:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после «освобождения» ЛНР — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 134-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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