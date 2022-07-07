«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российский самолет нанес удар по группе украинских военнослужащих, которые высадились ранним утром в четверг на остров Змеиный, чтобы сфотографироваться с флагом Украины. Несколько человек погибли, а остальные сбежали.

«Оставшиеся в живых сбежали»

Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что «на фоне военных провалов и массовых отступлений» украинских войск 7 июля украинские власти решили «предпринять попытку символической доставки флага на остров Змеиный» в Черном море.

«Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена.

Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — сказал Конашенков.

Ранее «Известия» со ссылкой на украинское издание «Страна» сообщили о высадке ВСУ на острове Змеиный и установке на его территории флага Украины.

К заметке прилагались фотографии, якобы подтверждающие, что флаг Украины теперь развевается на острове.

Еще 4 июля руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные установили государственный флаг страны на острове Змеиный.

«Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала она журналистам. Однако в тот же день Гуменюк уточнила, что на самом деле флаг Украины на острове не устанавливали, его только сбросили с вертолета.

«Подождет до прибытия войск», — заявила она CNN.

30 июня Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный 30 июня. По его словам, военнослужащие «завершили выполнение поставленных задач на острове», поэтому и были с него выведены.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что «данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса». Украина больше не сможет ссылаться на невозможность вывоза зерна «из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — заключил тогда Конашенков.

«Для политического пиара»

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что уволил начальника управления СБУ по Харьковской области Украины Романа Дудина за то, что он «не работал на защиту города», а «думал только о себе».

На следующий день Дудин заявил, что не согласен с решением о своей отставке и готов пройти проверку на полиграфе. Также он потребовал извинений от президента. На своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) он изложил свою версию событий обороны Харькова. По его словам, единственная его вина – тот факт, что он «раздал людям оружие 24 февраля».

Дудин также упомянул «столбик», который украинские военные принесли в начале мая на границу с Россией, а потом «позорно его бросили», завершив свой «перформанс» для президента. Уволенный начальник управления СБУ добавил, что эта «акция» привела к потерям убитыми и ранеными среди ВСУ.

Он имел в виду появившийся в середине мая в интернете видеоролик, на котором видно, как бойцы 127-й бригады территориальной обороны якобы устанавливают столб на границе Харьковской области с Россией. После этого они устроили фотоссесию со столбом. А украинский президент похвалил их за «геройский» поступок в специальном видеообращении.

Бывший офицер СБУ подчеркнул,

что все, о чем «врала российская пропаганда про пограничный столб», оказалось правдой, так как в результате установки столба четыре украинских военных погибли и еще три получили ранения, а столб был брошен остальными военными ВСУ при бегстве.

«В отношении того круга местной политической элиты силовиков и правоохранителей, которые были приглашены на встречу (с Зеленским), заявляю, что они к защите города и региона фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара», — заключил Дудин.