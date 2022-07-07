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Политика

«Достаточно эффективно работает»: Путин считает, что в социалистической идее нет ничего плохого

Президент РФ Путин заявил, что Россия на Украине «еще ничего не начинала всерьез»

В четверг, 7 июля, президент России Владимир Путин встретился с руководством Госдумы и главами фракций. С ними он обсудил «экономический блицкриг Запада», намерение недружественных стран победить Россию «на поле боя», а также приравнивание статуса военных ЛНР и ДНР к статусу их российских коллег. Помимо этого, он затронул идею социализма в экономике, переговоры с Западом и «пророчества» Жириновского. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ничего плохого в социалистической идее, особенно в сфере экономики, нет, заявил российский президент Владимир Путин.

«Вопрос в наполнении, чем наполнять, особенно в сфере экономики», – добавил он на встрече с парламентариями.

По мнению Путина, в некоторых странах «наполнение» социализма связано с рыночными формами регулирования. И это, подчеркнул Путин, работает «достаточно эффективно».

Говоря об участии государства, он отметил, что «здесь вопрос в том, где, в каком объеме государство должно участвовать, в какой форме, как оно должно регулировать свою деятельность в сфере экономики».

Путин заверил, что это будет решаться в ходе дискуссий и на основании «интересов людей, интересов страны».

Что касается сегодняшнего дня, российский президент считает, что властям удалось минимизировать последствия санкций Запада. Благодаря этому Россия столкнулась с меньшими трудностями, чем то, на что «рассчитывали инициаторы экономического блицкрига».

«Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», – сказал Путин.

Вместе с тем он считает, что недружественные страны хотят победить Россию «на поле боя». «Что здесь скажешь – пусть попробуют», – подчеркнул он.

Президент России заявил, что Москва «всерьез пока еще ничего не начинала», а виновником нынешней ситуации на Украине Путин назвал «коллективный Запад».

«Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе», – добавил он.

Говоря о попытках Москвы вести переговоры с западными странами, Путин заявил, что стремления России проигнорировали. В качестве примера президент привел предложение России совместно работать по вопросу противоракетной обороны, а также предупреждения Москвы о недопустимости расширения НАТО за счет бывших советских республик.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но предупредил: «Те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

На встрече с президентом России депутаты рассказали о своих предложениях.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за приравнивание военных ЛНР и ДНР в статусе к служащим российских Вооруженных сил. Путин поддержал эту идею.

«Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», – пообещал он, отметив, что это касается не только военных, но и пограничников. Путин также отметил, что ранее с таким же предложением выступила ФСБ.

В разговоре с руководителями думских фракций Путин отметил работу Госдумы в период спецоперации России на Украине. По его мнению, все партии «подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидировано и сплоченно». «Партий то у нас много, а родина одна. И нет ничего важнее и выше судьбы Отечества», – напомнил он.

На встрече руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память бывшего руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля. Слуцкий отметил, что «его прогнозы, оценки сбываются». В ответ на это Путин подтвердил, что политик «был человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями».

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», – заявил Путин и поддержал идею нового главы ЛДПР об увековечивании памяти Владимира Жириновского.

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