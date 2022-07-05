Крайний жесткий: Алиханов предложил полностью остановить ввоз и вывоз товаров в Прибалтике

Полный запрет на любой транзит товаров через Прибалтику в Россию рассматривают власти Калининградской области в качестве ответа на недружественный шаг Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что это серьезнейшая мера, которую применят лишь в крайнем случае — если после 10 июля Евросоюз не примет решение отменить блокаду Калининграда.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести жесткие ответные меры против запрета Литвы на перевозки в регион попадающих под санкции ЕС грузов из «материковой» России. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«[Есть] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику», — заявил Алиханов.

По его словам, если ЕС продолжит блокаду Калининграда, то у России есть «крайний ответ» экономического характера.

«Мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ за исключением Калининграда», — разъяснил Алиханов механизм предполагаемого ответа на санкции Литвы.

Вопрос с транзитом должен разрешиться 10 июля, ожидает глава Калининградской области.

«Это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе ЕСовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас», — пояснил Антон Алиханов.

Он также отметил, что Москва рассмотрит жесткие ответные меры будут, если блокада Калининграда продлится и после 10 июля.

Губернатор назвал действия Евросоюза «вражескими».

«Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные в том числе возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона с лишним человек», — сказал Алиханов.

«Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать», — добавил он, выразив надежду на благоразумие политиков ЕС.

Наконец, Алиханов заявил, что калининградский транзит не может быть использован для обхода санкций.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — заявил губернатор.

По словам Алиханова, существуют общепринятые мировые стандарты защиты грузов от вскрытия. «Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме», — заключил он.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает разные сценарии развития событий, но надеется, что в Вильнюсе «возобладает здравый смысл».

По его словам, в Кремле ожидают урегулирования этой ситуации и надеются на лучший исход.

«Но, конечно, обдумываем различные сценарии в случае худшего развития события. Пока не хотим говорить больше», — сказал Песков.

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь говорил, что Вильнюс выполняет только требования санкционной политики Евросоюза и правила, установленные Еврокомиссией.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград множества товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Кроме того, перевозка нефтепродуктов в Калининград через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

close 100% Вид на Калининград и реку Новая Преголя Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий.

Она добавила, что в Вильнюсе должны понимать: Москва оценивает подобные действия как враждебные, и следовательно Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не будут сняты.