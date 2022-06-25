«Мы достигли предела». В США пожаловались на «боль» от санкций

США и ряд европейских стран были вынуждены признать, что санкции против России существенно повлияли и на их экономику, оказавшуюся достаточно уязвимой, пишет The New York Times. При этом мнения политиков о том, вводить или нет следующие ограничительные пакеты, «сильно расходятся». Президент США Джо Байден заявил, что экономическое противостояние превращается в «выжидательную игру» — на какие потери готовы РФ и ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства, пишет газета The New York Times. После введения антироссийских санкций США и ряд европейских государств получили очень мощную «отдачу», в то время как принимаемые меры так и не смогли оказать ощутимого влияния на российского президента Владимира Путина и не остановили спецоперацию.

«Официальные лица США пообещали, что финансовая система России, если она нападет на Украину, будет подорвана. Президент Байден (Джо — «Газета.Ru») в марте хвастался, что санкции «сокрушают российскую экономику» и что «рубль превращается в руины». Но российские нефтяные доходы бьют рекорды по мере роста цен на сырую нефть. А рубль после падения в феврале на этой неделе достиг семилетнего максимума по отношению к доллару», — говорится в публикации.

В Белом доме при этом уверяют, что экономика РФ уже несет ущерб, постепенно он будет расти. 26 июня лидеры G7 должны встретиться в Мадриде, чтобы обсудить новые планы по дальнейшему «закручиванию гаек». Тем не менее, Путин по-прежнему обладает всей властью, и он вряд ли пойдет на мирные переговоры с Украиной, «пока его вооруженные силы набирают обороты», считают авторы материала.

Издание напоминает, что заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова на прошлой неделе заявила, что финансовая система России уже вернулась к обычному режиму работы.

«Мало кто из официальных лиц Байдена ожидал, что санкции немедленно остановят войну. Но администрация и ее европейские коллеги также не ожидали того экономического давления, которое они сейчас испытывают. Несмотря на первоначальные заверения, что санкции не коснутся экспорта российских энергоносителей, Америка с тех пор запретила импорт российской нефти, а Европейский союз объявил о планах сократить ее импорт на 90% в этом году», — сообщается в статье.

Отчасти в результате этих действий цены на энергоносители резко выросли в США и Европе. «И, как ни странно, санкции и связанные с ними эмбарго позволяют главному стратегическому конкуренту Америки, Китаю, покупать огромные объемы нефти по сильно сниженным ценам, поскольку Россия ищет клиентов, чтобы компенсировать потерянные доходы», — добавляют журналисты.

По мнению президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, большинство правительств в целом неправильно понимают мировоззрение российской элиты и «то, что заботит Путина». «Очень давно было ясно, что Путину и его окружению наплевать на экономический рост. Что волнует Путина и элиту, так это доходы, и они по-прежнему получают доход от продажи энергии», — говорит Полякова.

Украина ожесточенно сопротивляется, поэтому конфликт длится дольше, чем изначально предсказывали эксперты, а Россия и ее оппоненты ввязываются в долгосрочную и все еще обостряющуюся экономическую войну.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, будут ли готовы западные столицы терпеть санкции. Выступая перед журналистами на прошлой неделе, господин Байден сказал, что «в какой-то момент это будет своего рода выжидательная игра: что русские могут выдержать и что Европа будет готова выдержать», — отмечает NYT.

Мнения политиков о том, вводить или нет следующие пакеты санкций, «сильно расходятся». Во время недавних дебатов, посвященных эмбарго на российскую нефть, Венгрия отказалась обсуждать ограничения и в итоге для нее были сделаны исключения, напоминает издание.

«В целом, я думаю, мы достигли политического предела санкций», — резюмирует Джерард ДиПиппо, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований. «Новые санкции, вероятно, не нужны и уж точно недостаточны для того, чтобы остановить конфликт. Но украинские победы на поле боя, наверное, и необходимы, и достаточны. Это должно быть в центре внимания политики США», — добавляет он.

Какие санкции вводили США и ЕС

22 февраля ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости республик Донбасса. Евросоюз также запретил европейским компаниям вести бизнес с ЛНР и ДНР и ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Через три дня был согласован второй пакет мер: в черный список внесли 78 россиян, в том числе президента Путина и главу МИД Сергея Лаврова. С 28 февраля начал действовать третий санкционный пакет, были заморожены активы Центробанка.

15 марта ЕС согласовал четвертый пакет ограничительных мер, запретив, в частности, иметь деловые отношения с 12 российскими компаниями, в которых государственное участие составляет более 50%. ЕС ввел ограничение на торговлю с Россией металлопродукцией. Пятый пакет от 8 апреля подразумевал запрет на импорт из России угля и других твердых ископаемых видов топлива, а также запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования. Шестой пакет рестрикций против РФ приняли 3 июня. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания ряда российских телеканалов в Европе.

США приняли решение прекратить постоянные нормальные торговые отношения с Россией, а также ввели запрет на импорт энергоносителей. Вашингтон также одобрил законодательную инициативу, предполагающую конфискацию некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву. Под действие закона попадают и блокированные в связи с санкциями активы ЦБ РФ, и арестованные активы российских предпринимателей.