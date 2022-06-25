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Политика

«Россия пока побеждает»: в ЕС подготовили разрешение на транзит в Калининград

Евродепутат от Литвы рассказал о разрешении на перевозку санкционных грузов из России в Калининград

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Виталий Невар/ТАСС
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Еврокомиссия подготовила документ-разрешение на транзит санкционных товаров в Калининградскую область. По его словам, «Россия пока побеждает». Сейчас в ЕС проходят дебаты по поводу запрета на провоз в российский регион множества товаров, включенных в санкционные списки.

России могут разрешить транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область, соответствующий документ подготовила Еврокомиссия. Об этом сообщил литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — заявил он в соцсетях.

По словам евродепутата, в Евросоюзе на протяжении ряда встреч обсуждается вопрос перевозки грузов из России в Калининград. Литва в ходе переговоров настаивала на продолжении запрета, но одна из стран – какая именно, Ауштрявичюс не конкретизировал – потребовала пересмотра санкций.

Из-за этого начались дебаты, в ходе которых и был представлен документ, разрешающий перевозку товаров по территории ЕС.

«Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — добавил депутат.

Литва не станет портить отношения с Евросоюзом из-за препятствий для транзита в Калининградскую область в рамках антироссийских санкций, заявил ранее «Ленте.ру» гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Теоретически Литва может ввести какие-то индивидуальные санкции в отношении транзита, но вряд ли она станет нарушать дисциплину Евросоюза, тем более что Литве невыгодна такая транзитная война. Да, через Литву осуществляется транзит из России в Калининград, но и сама Калининградская область является транзитным коридором для Литвы в Польшу и европейские страны», — сказал он.

24 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Евросоюз учтет обязательства и не будет препятствовать транзиту в Калининград.

«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что власти региона рассчитывают, что им совместно с МИД России удастся добиться отмены запрета на транзит санкционных товаров из других субъектов РФ.

«Либо поправки будут внесены в первые четыре пакета [санкций], либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит», — сказал Алиханов.

23 июня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует блокировать сообщение между Россией и Калининградом, но хочет в то же время избежать обхода санкций. Глава евродипломатии подчеркнул, что ситуация с Калининградом не является «блокадой».

«Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС», — сказал Боррель, добавляя, что «это нужно делать одновременно».

22 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс продолжит увеличивать список запрещенных в рамках грузоперевозок товаров по мере расширения санкций ЕС против России, передает Reuters.

Он также сказал, что Литва готова к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению Литвы от региональной энергосистемы. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обсуждаются конкретные меры в ответ на действия Литвы.

«Обсуждаются конкретные меры. Мы об этом говорили. В данном случае мы убеждены, что незаконные санкции, которые принял Евросоюз, они в данной ситуации абсолютно неприменимы и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград противоречит основополагающим документам», — сказал он.

Песков добавил, что речь может идти о различных мерах, в том числе экономических. По его словам, Москва будет говорить о чем-то конкретном после того, как «все взвесит».

17 июня железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит большого перечня товаров, которые «подпадают под европейские санкции». Губернатор Алиханов тогда отметил, что, по предварительным оценкам, эмбарго затронет от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и прочие важные товары.

Минэкономразвития Калининградской области также опубликовало список товаров, которые из-за ограничений теперь не могут попасть в регион через территорию Литвы. В документе 66 страниц.

Под ограничения подпали бытовая техника дороже €750, предметы роскоши, а также икра, парфюмерия, спортинвентарь для бильярда, боулинга, гольфа и музыкальные инструменты дороже €1 тыс. за штуку. Все эти предметы находятся в санкционных списках Евросоюза.

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