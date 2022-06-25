Российские войска и армия ЛНР ведут бои в Лисичанске

Народная милиция ЛНР заняла южную окраину Лисичанска, заняв опорный пункт и блокпост, сообщили в формировании. В городе идут стрелковые бои, солдаты ВСУ применяют против наступающей пехоты минометы. Часть украинских войск пытается отступить из города, используя поля и проселочные дороги. Накануне власти ЛНР предупреждали, что в течение недели Лисичанск будет полностью заблокирован.

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вышли на южную окраину Лисичанска. Об этом со ссылкой на источник, близкий к командованию ЛНР, сообщает РИА «Новости».

«Наши передовые отряды вышли в так называемый район РТИ — завода резинотехнических изделий, где находятся промзона и соседние дома, построенные для его работников. Здесь удалось закрепиться, в частности, занять опорный пункт и блокпост, расположенные на месте бывшего поста ГАИ», — сказал собеседник агентства.

В городе идут бои с применением стрелкового оружия и минометов – по данным ЛНР, обстрелы ведут украинские войска по наступающим частям Народной милиции. В настоящий момент, утверждает источник, силы ЛНР вместе с российскими войсками выходят к западным окраинам Лисичанска.

«Часть украинских военных пытаются покинуть город по проселочным дорогам и полям», — сказал источник.

Кроме того, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что взята под контроль шахта и желатиновый завод в Лисичанске.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что в течение недели Лисичанск и Северодонецк «будут полностью заблокированы».

Лисичанск расположен на северо-западе ЛНР, на правом берегу реки Северский Донец. Город является крупным промышленным центром с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса, основан в 1710 году. Население города – около 100 тыс. человек.

Взгляд с украинской стороны

В Telegram-канале «Милитарист» ранее появилось видео, предположительно снятое украинским военнослужащим. Он пожаловался, что не может вывезти оружие и боеприпасы с поля боя, так как «грузовик забит награбленным барахлом».

На ролике показан кузов грузовика, загруженный до бортов ящиками, сумками, есть среди вещей даже велосипед.

«Мы собираемся отходить, машину надо загружать, а там куча вещей, для людей места нет, для техники, ну не дебилы?» — говорит автор видео. Где именно снят ролик – не сообщается.

Одновременно с этим в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено перемещение украинских военных из Лисичанска в Славянск.

«Тиктокеры ВСУ выдали военную тайну, сообщив о переброске войск из Лисичанска в Славянск, а заодно невольно продемонстрировали снятые с легкового автомобиля покрышки»,— говорится в сообщении канала «Милитарист».

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что ВСУ, по предварительным данным, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим на территории Лисичанска и Северодонецка в ЛНР.

«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил — это с Одессы, белорусского направления — с Чернигова, с Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской областей и отправить все эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», — сказал представитель ведомства.