В ЕС ожидают новой волны миграции из Африки. Что будет с украинскими беженцами

Евросоюз опасается, что из-за последствий событий на Украине регион будет охвачен «массовым голодом», который приведет к масштабным миграционным потокам в Европу из Северной Африки и стран Ближнего Востока. По мнению российских политиков, первой жертвой этого кризиса станут украинские беженцы, которым уже сейчас европейские государства урезают программы помощи. Кто заменит украинцев в Европе и что это значит для России — в материале «Газеты.Ru».

Европу ждет новый миграционный кризис

Отчеты европейских институтов, на которые ссылается издание El País, прогнозируют, что в ближайшее время мир столкнется с «высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества». Причиной грядущих кризисов называется мировой голод, который станет одним из последствий вооруженного конфликта на Украине.

Как ожидается, кризис охватит большинство регионов мира — от Латинской Америки и Южной Азии до стран Африки и Ближнего Востока. Но с наиболее серьезными последствиями могут столкнуться такие близкие к Европе государства, как Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Ливия и другие.

Нехватка зерна и других основных сельскохозяйственных продуктов вместе с ростом цен на основные товары и продукты питания и сокращением субсидий могут привести к серьезным экономическим и социальным кризисам. Отчет европейских институтов (цитата по «КоммерсантЪ»)

Для Европы рост цен на электроэнергию и продукты питания, а также их возможный дефицит чреваты новым миграционным кризисом, который в первую очередь затронет южные страны объединения — Испанию и Италию.

Заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» называл прогнозируемый Брюсселем миграционный кризис «неизбежным», подчеркнув, что полностью нивелировать последствия нехватки продовольствия уже не удастся.

«Действительно, Евросоюз столкнется с новым наплывом беженцев из Африки. Побегут они традиционно туда, куда они бегут всегда. Это развитые европейские страны, в первую очередь Германия. И это будет вызов для политических элит ЕС, для европейских экономик. В Европейском союзе грядет новый кризис», — сказал эксперт.

Насколько масштабным будет кризис?

В отличие от европейского миграционного кризиса 2015 года, когда на территорию ЕС хлынули в первую очередь беженцы из стран Ближнего Востока, основным источником нынешних миграционных потоков будет именно Северная Африка.

Как объяснил Дмитрий Суслов, это связано в первую очередь с тем, что «страны Ближнего Востока оказываются в более благополучном состоянии с точки зрения продовольственной безопасности, нежели африканские страны».

Этот же фактор позволяет сделать предположение о будущих маршрутах миграционных потоков.

Как и в прошлый раз, основной удар на себя примут Италия, Греция, Испания. Дальше уже беженцы будут распределяться по другим странам ЕС. Даже через Турцию, я думаю, пойдет намного меньше мигрантов — просто в силу логистики. Дмитрий Суслов Заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Кроме того, нельзя ожидать, что в попытке предотвратить кризис ЕС закроет свои границы для граждан африканских стран. «Все-таки для ЕС в целом и таких стран, как Франция или Италия, отношения с Африкой — это очень важно. Если они закроют границы, они потеряют Африку навсегда», — пояснил Дмитрий Суслов.

Тем не менее предсказать на данном этапе, превзойдет ли предстоящий кризис по своим масштабам тот, что имел место в Европе семь лет назад, крайне сложно.

«Все будет зависеть от масштабов того голода, который ожидает мир, и от его последствий. Если удастся как-то эффект от кризиса уменьшить, поток беженцев из стран Африки может быть меньше, чем в ходе миграционного кризиса 2015 года. Если нет, то, может быть, и больше», — предположил Суслов.

При этом, по его словам, свою роль в этой истории сможет сыграть Россия: «Москва будет, конечно же, пытаться укрепить на этом фоне свои отношения с африканскими странами, снабжать их большими объемами продовольствия».

«Надо понимать, что Европа сама спровоцировала этот кризис, подыгрывая США.

Причина этого миграционного кризиса — санкции, которые не мы ввели. То, что они создали в мире гуманитарную катастрофу, — это факт. И то, что они должны за нее платить, — это тоже факт. Кто виноват — тот и понесет наказание»,

— сказала «Газете.Ru» член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина.

Похожую точку зрения в разговоре с изданием выразил и член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков: «Европа, безусловно, должна мигрантов встречать и обустраивать. Они же грабили Африку на протяжении тысячелетия и сейчас должны за это расплачиваться».

Что будет с украинскими беженцами?

При этом сенатор Цеков считает, что первой жертвой грядущего миграционного кризиса станут украинские беженцы, бежавшие в Европу на протяжении последних трех месяцев.

Положение беженцев из Украины в Европе за последние три месяца сильно ухудшилось. А если будет миграция в больших количествах людей из африканского континента, на украинцах это отразится в первую очередь однозначно. Сергей Цеков член Комитета Совета Федерации по международным делам

В экспертом сообществе согласны с такой оценкой. Как отметил Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ, негативные тенденции в отношении украинских беженцев в Европе по мере развития миграционного кризиса будут только нарастать.

«Им уже сейчас последовательно ухудшают условия пребывания, уменьшают те блага, которые им предлагали изначально», — указал эксперт.

По его словам, это связано с «сужением целей российской военной кампании на Украине».

«Сейчас не стоит вопрос о проведении наземных операций на территории Центральной и Западной Украины; не стоит вопрос о взятии Киева, Днепропетровска, не говоря уже о Львове; и в целом большая часть территории Украины остается относительно безопасной.

В этих условиях европейцы начинают подталкивать украинцев к тому, чтобы они уезжали обратно.

Особенно это касается тех, кто не желает работать, не хочет быть дешевой рабочей силой в Европейском союзе. Те, кто хотят работать, будут работать. Но тем, кто хочет жить на пособия, очень четко начинают указывать, что ситуация на Украине не настолько катастрофична, чтобы оставаться в ЕС», — отметил Суслов.

Как это затронет Россию?

Ожидать, что украинские беженцы из Европы переедут в Россию, не стоит, считает Мария Бутина.

«У тех украинцев, которые эвакуируются из зоны боевых действий, изначально есть выбор: они могут выбрать эвакуацию в Россию, могут выбрать эвакуацию в страны Европы. Это их право, они делают свой выбор. Если они выбрали Европу, наверное, им там лучше и вряд ли они изменят свое решение в пользу России. Хотя я думаю, что то, как уже Европа стала относиться к украинцам — откровенно предвзято обвинять в их некорректном поведении, слишком завышенных требованиях и так далее — вряд ли они будут там сладко жить.

Тем не менее это их решение. За свои ошибки надо платить», — сказала депутат.

Сергей Цеков со своей стороны отметил, что рост числа украинских беженцев для Москвы — не проблема.

«Мы уже сейчас принимаем у себя в России украинских беженцев — их у нас уже более миллиона. И даже если поток увеличится, будем принимать, конечно, дальше. Народ наш, братский. Мы даже особо размышлять по этому поводу не будем», — отметил сенатор.

При этом ни эксперты, ни политики не считают, что Россия сможет стать одним из пунктов назначения для беженцев из Африки. Это связано как с отдаленностью страны от африканского континента, так и с миграционными нормами РФ.

«В России установлен порядок приема мигрантов, и в отличие от Европы, которая своими популистскими лозунгами создала у себя миграционный кризис, Россия к охране своих границ, к безопасности нашего государства относится очень серьезно. Я не боюсь, что в Россию хлынут мигранты — у нас все в порядке с охраной границ. У нас все будет хорошо, а вот Европе действительно стоит лучше задуматься», — резюмировала Мария Бутина.