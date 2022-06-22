«Теракт со стороны западных границ». Что известно об атаке дронов на Новошахтинский НПЗ

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар после атаки двух беспилотников, прибывших «со стороны западной границы Ростовской области» — об этом сообщили в пресс-службе самого предприятия. В компании расценили произошедшее как теракт. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что на территории предприятия обнаружили обломки двух беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Две атаки

На сайте нефтеперерабатывающего завода рассказали, что первый удар беспилотника был зафиксирован в 8:40 утра. Попадание пришлось на «технологическое оборудование установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I)». Из-за этого разгерметизировались аппараты воздушного охлаждения, произошел выброс углеводородного газа. Он сопровождался взрывом и «распространением огня на рядом находящееся оборудование».

Второй удар был нанесен в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. Беспилотник «попал между каре резервуаров и земляным отвалом». В результате оборудование резервуарного парка было повреждено, но возгорания не произошло.

«Сегодня, 22 июня 2022 года, в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области, был произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов», в результате которых произошел взрыв с образованием пожара», — говорится в сообщении на сайте компании.

В компании добавили, что персонал завода был эвакуирован, пострадавших нет. Ущерб оценивается.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что первое сообщение об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области он получил в 09:10. По его мнению, специалисты МЧС и работники предприятия во время тушения «действовали слаженно и оперативно, пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10:50».

«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты 2-х беспилотников», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после инцидента работа завода приостановлена.

«Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — заключил губернатор.

Тушение пожара

Как сообщается на сайте МЧС по Ростовской области, спасатели узнали о пожаре позже губернатора – в 9:25. Ведомство получило информацию о возгорании на «АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км».

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте пожара работали 35 человек и 17 единиц техники.

Представитель администрации Красносулинского района Ростовской области Максим Елисеев сообщил «Газете.Ru», что с завода эвакуировали 11 человек.

«В настоящее время пожарные расчеты прибыли на место и ведется необходимая работа по ликвидации последствий аварии. Пострадавших нет. 11 человек эвакуировано. Разлива нефтепродуктов нет», — заявил Елисеев.

Позже в региональном МЧС рассказали, что в 10:12 пожар был локализован, в 10:47 удалось ликвидировать открытое горение, а в 10:50 – полностью потушить.

«Причины пожара уточняются», — заключили в ведомстве.

Атака беспилотников

Источник в местных органах власти рассказал ТАСС, что пожар на заводе начался после падения украинского беспилотника.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — сказал он.

А в силовых структурах агентству уточнили, что над территорией НПЗ пролетело два украинских беспилотника.

«Один из них произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар, второй улетел», — отметил источник.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно снижающийся беспилотник, а позже — взрыв.

В свою очередь SHOT обнародовал фото, на которых видны обломки, обнаруженные рядом с местом пожара.

Завод в Ростовской области

Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Согласно информации на сайте предприятия, оно начало работать в 2009 году. Компания ежегодно наращивала объемы переработки нефтепродуктов. В 2019 году завод достиг полной мощности в 5,6 млн тонн.

«Компания владеет приемо-сдаточным пунктом для сырой нефти, соединенным с трубопроводом Транснефти «Суходольная — Родионовская» и способным полностью обеспечить потребность завода в сырье», — отмечается на сайте предприятия.

Кроме того, на заводе запущено в эксплуатацию «не имеющее аналогов в регионе» оборудование по нефтепереработке, «в частности, установка по производству битума».

Завод дает работу более чем 1000 сотрудникам. Одно из «уникальный преимуществ» компании — собственная независимая от сторонних подрядчиков логистическая система, включающая пункт приема-сдачи сырой нефти, нефтеналивной терминал, расположенный в Ростове-на-Дону, собственный флот, железнодорожную станцию и грузовой парк.